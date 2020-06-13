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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۷:۲۳

توانمندی فعالان دانش‌بنیان در مقابله با کرونا به نمایش درآمد

توانمندی فعالان دانش‌بنیان در مقابله با کرونا به نمایش درآمد

بیش از ۵۰ شرکت دانش‌بنیان و استارت آپ دستاوردهای ایران‌ساخت خود را در پاویون شرکت‌های دانش بنیان نمایشگاه «جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا Corotech ۲۰۲۰» در معرض دید عموم قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دستاوردهای شرکت‌ های دانش بنیان و استارت آپ در قالب نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار گرفته است؛ نمایشگاه «جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا Corotech ۲۰۲۰» با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کار خود را در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز کرده است تا به مدت ۳ روز، نمایانگر تلاش‌های زیست‌بوم نوآوری و فناوری باشد.

برهمین اساس، پاویون شرکت‌های دانش بنیان و فناور در نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا در گروه تجهیزات پزشکی، کیت و تجهیزات تشخیصی، تجهیزات و مواد اولیه تولید ماسک، محصولات حفاظت فردی، ضدعفونی کننده‌ها (مواد مصرفی و تجهیزات) در حوزه مبارزه با ویروس کرونا به ارائه توانمندی و دستاوردهای زیست‌بوم نوآوری و فناوری اختصاص یافته است.

در این نمایشگاه، شرکت‌های تولیدکننده کیت‌های تشخیصی ایران‌ساخت کووید۱۹ نیز حضوری پررنگ دارند.

کد مطلب 4948546

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