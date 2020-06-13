بیش از ۳۱ هزار گیلانی در جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پریسا کرمی امروز (شنبه) در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی صومعه سرا در فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد: مساعدت و همکاری و نگاه فرهنگی شهرستان صومعه سرا مطلوب و قابل قدردانی است.

وی به تعطیلی فعالیت کتابخانه ها در ایام شیوع ویروس کرونا، اشاره کرد و افزود: برگزاری برنامه‌های فرهنگی در فضای مجازی یکی از عمده کارهایی بود که توسط انجمن انجام شد.

کرمی با اشاره به شرکت بیش از ۳۱ هزار گیلانی در جشنواره کتابخوانی رضوی، تصریح کرد: شهرستان صومعه سرا جز شهرهای برتر در این جشنواره شناخته شده است.

وی به برگزاری پویش هر کتابدار یک کتابخوان در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: کتابداران گیلانی موفق به کسب مقام چهارم در این پویش ملی شدند.

مدیرکل کتابخانه های گیلان با تأکید بر لزوم بهره گیری از همه ظرفیت‌های در راستای ارتقای بخش فرهنگ کتاب و کتابخوانی، تصریح کرد: با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود در استان امیدواریم شاهد پیشرفت اهداف فرهنگی کتابخانه ها در سال جاری باشیم.

وی با اشاره به پرداخت نیم درصد شهرداری‌ها در حق کتابخانه ها، اظهار کرد: بر اساس مصوبه انجمن کتابخانه های عمومی استان گیلان، شهرداری‌ها باید ۳۰ درصد معوقه خود را به نهاد کتابخانه ها پرداخت کنند.

کرمی تأکید کرد: پرداخت این نیم درصد و همکاری شهرداری با کتابخانه ها زمینه رشد و تعالی فرهنگی انجمن کتابخانه ها را در استان گیلان فراهم خواهد کرد.