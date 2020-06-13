به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مسکن، رضا خواجه‌ای، از تهیه طرح و بهسازی روستاهای هدف گردشگری به تعداد ۱۰ روستا در استان زنجان خبر دادو گفت: در حال حاظر چهار روستای درسجین، گلابر، خوئین و ویر تهیه طرح شده و ۶ روستا ی شیت، ولیدر، چپ دره، علم کندی، حاج سیران و ماری نیز مصوب دفتر مرکزی است.



وی با بیان اینکه، برای استفاده از ظرفیت روستاها در حوزه گردشگری و در راستای رونق اقتصادی، باید امکانات رفاهی و زیرساختی فراهم شود، اظهار کرد: در بخش گردشگری روستایی برنامه ششم توسعه، توجه به روستاهای دارای قابلیت گردشگری جایگاه ویژه ای دارد که در این راستا با تلاش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در زمینه شناسایی روستاهای مستعدگردشگری، اقدامات مناسبی صورت گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان، با اشاره به اینکه، اجرای طرح روستای هدف گردشگری در روستاهای استان زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، درآمدزایی، رضایت گردشگر و حفظ محیط زیست خواهد بود، تاکید کرد: اگر گردشگری روستایی به نحوی مناسب برنامه‌ریزی و مدیریت شود، می‌تواند محرک یک فرآیند توسعه در نواحی روستایی، پایداری جوامع محلی، ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری باشد.

خواجه‌ای از تهیه طرح روستاهای دارای بافت با ارزش به تعداد هفت روستا در سطح استان خبر داد وگفت: دو روستای درسجین و قلعه مصوب گردیده، روستای قوزلو فاز صفر و یک مصوب شده، روستای خورجهان در دست تهیه طرح بوده و روستاهای انجلین، جزیمق و لار مصوب دفتر مرکزی بنیاد مسکن بوده و در صورت تامین اعتبار مطالعات مربوطه انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حال حاظر بافت با ارزش روستای درسجین شهرستان ابهر به بهره برداری رسیده و شروع عملیات اجرایی احیای بافت با ارزش روستای قلعه شهرستان زنجان نیز انجام شده و تا کنون نیز به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد رسیده است.