۲۱ مرکز عرضه قلیان در لردگان پلمب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس میرزایی گفت: با توجه به وضعیت خاص از نظر شیوع ویروس کرونا، طرح تشدید برخورد با عرضه کنندگان مواد دخانی به ویژه قلیان در قهوه خانه‌ها و برخورد با صنوف متخلف و غیرمجاز در دستور کار مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی لردگان قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای این طرح که با همکاری شبکه بهداشت شهرستان اجرا شد، ۲۱ مرکز عرضه قلیان غیرمجاز را به علّت فعالیت غیرقانونی و عدم پایبندی به قوانین صنفی شناسایی و با حکم مقام قضائی پلمپ و برای چهار کافی شاپ نیز اخطاریه پلمپ صادر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان گفت: بر اساس اعلام شبکه بهداشت و مصوبات ستاد مقابله با کرونای استان و شهرستان، به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و قطع زنجیره انتقال آن، فعالیت قهوه خانه‌هایی که در آنها قلیان عرضه می‌شود مجاز نبوده و در صورت مشاهده برابر مقررات با این گونه واحدها برخورد می‌شود.