به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور عصر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی اسلامشهر با اشاره به شرایط ناپایدار بیماری کرونا در کشور، اظهار داشت: با توجه به گسترش مجدد بیماری کرونا در کشور امکان تصمیم گیری برای برگزاری حضوری برنامه‌های اوقات فراغت وجود ندارد و نمی‌توان گفت که آیا ماه آینده امکان آموزش‌های حضوری وجود دارد.

فرماندار اسلامشهر گفت: با وجود افزایش شیوع بیماری کرونا در کشور سازمان بهداشت جهانی و نهادهای غیررسمی بشردوستانه، ایران را جزو ۱۰ کشور برتر جهان در پیشگیری و مبارزه با مشکلات در حین کرونا معرفی کرده‌اند.

مرسلپور با بیان اینکه در راستای گذران اوقات فراغت در تابستان دو برنامه در دستور کار اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان قرار دارد، افزود: در تابستان جاری باید از سیاست‌های بخشی در اوقات فراغت پرهیز کرده و برنامه‌ریزی بر مبنای سیاست‌های شهرستانی باشد و نیز احتمال برگزاری ۲۰ درصد کلاس‌های حضوری و ۸۰ درصد فعالیت‌ها در شبکه مجازی همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: شیوه‌های فرهنگی باید در حین و پس از کرونا تغییر یابد و رؤسای ادارات و نهادهای فرهنگی، طرح‌های اوقات فراغت را در اجرای حضوری و مجازی برنامه‌ها به دبیرخانه ارسال کنند تا پس از بررسی در صورت صلاحدید ستاد ملی مقابله با کرونا، اجرای برنامه‌های اوقات فراغت به صورت حضوری یا در فضای مجازی برگزار شود.

فرماندار اسلامشهر با اشاره به مهم بودن ایجاد حساسیت فرهنگی، تصریح کرد: باید به ائمه جمعه و جماعات از دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی اعلام شود تا با استفاده از تریبون خود به کمک کادر پزشکی بیایند و از رشد مجدد این ویروس جلو گیری کنند و مطبوعات نیز تلاش کنند تا خدمات نظام در حوزه پرستاری و پزشکی را به مردم نشان دهند.

مرسلپور ادامه داد: اگر مردم به هشدارهای ستاد ملی مقابله با کرونا توجه نکنند و به کمک مسؤولان و کادر پزشکی نشتابند، مجبوریم به عقب برگردیم و محدودیت‌های تردد و کسب و کار و کاهش فعالیت‌های اقتصادی مجدداً اعمال می‌شود.