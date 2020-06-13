قتل یک شهروند آمریکایی دیگر توسط افسر پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، پلیس آمریکا یک شهروند دیگر این کشور را با شلیک گلوله از پای درآورد.

در این ارتباط گزارش شده که پلیس در ایالت آتلانتا یک شهروند ۲۷ ساله را از پای درآورده است.

با این حال منابع پلیس گفته‌اند که این شهروند پس از عدم توقف و در پی بی توجهی به دستور پلیس هدف شلیک گلوله قرار گرفته است.

این حادثه شب گذشته روی داد و شهروند آمریکایی پس از مراجعه به بیمارستان بر اثر شلیک گلوله پلیس، جان خود را از دست می‌دهد.

قتل این شهروند آمریکایی در بحبوحه اعتراضات در آمریکا علیه رفتار پلیس این کشور و نژادپرستی صورت می‌گیرد.

بسیاری از شهرهای آمریکا این روزها صحنه اعتراضات علیه نژادپرستی در این کشور هستند. این اعتراضات پس از قتل «جورج فلوید»، شهروند سیاه پوست آمریکایی در مینیاپولیس آغاز شد و حال علاوه بر شهرهای آمریکا، بسیاری از کشورهای اروپایی را نیز فرا گرفته است.