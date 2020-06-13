شورای اداری در بخش ها با حضور مدیران استانی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، در سفر یک روزه استاندار و نمایندگان به بخش طارم سفلی پس از دیدار با عشایر و افتتاح چند طرح عمرانی جلسه شورای اداری در سالن ورزشی شهر سیردان تشکیل شد.

شیوه برپایی جلسه به گونه‌ای بود که پس از طرح مشکلات استاندار از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست پاسخگوی مردم باشند و تصمیم کاربردی بگیرند.

لطف الله سیاهکلی در این جلسه ضمن استقبال از این شیوه تشکیل جلسه شورای اداری خواستار برگزاری آن به همین شیوه در سایر بخش‌ها از جمله الموت شرقی و غربی، اقبالیه و سایر مناطق شد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قبل از انتخابات با مردم طارم پیمان بسته بودیم برای شما کار کنیم و حالا که شما با رأی خود تعهدتان را عملی کردید امروز نوبت ماست تا با کمک استاندار و مدیران برای حل مشکلات همت کنیم و متعهد به قول خود باشیم.

وی افزود: از روزی که مجلس یازدهم تشکیل شده هر روز یک وزیر برای گزارش به مجلس آمده و پاسخگوست و ما خود را مکلف می‌دانیم از حقوق مردم دفاع کنیم.

اصلاح بودجه استان ضروری است

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه استان وضعیت خوبی ندارد و در شرایطی که بیشترین درآمد را داریم اما کمترین بودجه به قزوین اختصاص یافته و نمی‌توانیم پاسخگوی توقعات و نیاز مردم باشیم.

وی اظهار داشت: عقب ماندگی در بخش راه و اینترنت و پوشش تلفن همراه زیاد مناسب نیست و در برخی مناطق هم قطع برق داریم که این وضعیت باید اصلاح شود.

سیاهکلی تصریح کرد: مشکلات و نارضایتی از منابع طبیعی زیاد است که باید در سطح ملی و اصلاح قانون برطرف شود.

وی گفت: بیشتر پرونده محاکم قضائی مربوط به منابع طبیعی است و ما آمادگی داریم به صورت کارشناسی و ملی آن را حل کنیم.

سیاهکلی یادآور شد: اگر به مردم زمین واگذار کنیم حتماً مهاجرت معکوس رخ می‌دهد و ما باید کمک کنیم حقوق مردم رعایت شود.

روستاییان از منافع معادن باید برخوردار شوند

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: در عرصه معادن باید مردم از منافع بهره برداری از معدن برخوردار شده و در اجرای طرح‌ها همراهی کنند در غیر این صورت طرح‌های معدنی به نتیجه نخواهد رسید.

سیاهکلی گفت: به گزارش کارشناسان به ۲.۸ درصد درخواست معادن پاسخ داده شده و ۹۸ درصد بی توجهی شده در حالی که ظرفیت معدنی زیاد است و می‌تواند مشکلات اقتصادی و اشتعال را حل کند.

در این جلسه با تاکید استاندار قزوین مدیران دستگاه‌های اجرایی پاسخگوی سوالات مردم و مدیران بخش شدند و برای حل مشکلات قول مساعد دادند.

وی گفت باید با جلسات متعدد و نگاه عقلانی و اصولی در منابع طبیعی و بازگرداندن حقوق مردم داشته باشیم و اگر حتی حقوق دولت را به کشاورز دهیم کار اشتباهی نکرده ایم.