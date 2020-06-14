به گزارش خبرنگار مهر، مستند «آسک» ساخته مهدی زمان‌پور کیاسری به بخش رقابتی بیست و نهمین دوره جشنواره مردم شناسی بلگراد راه یافت.

این جشنواره از ١٣ تا ١۶ اکتبر ٢٠٢٠ برابر با ۲۲ تا ۲۵ مهرماه برگزار می‌شود.

«آسک» پیش از این برنده بهترین فیلم جشنواره «زعفران طلایی» ترکیه، منتخب جشنواره «بیگ اسکای» آمریکا و منتخب بخش ملی و بین‌الملل «سینما حقیقت» شده بود.

«آسک» برشی از زندگی پیرمرد جنوبی٨٠ ساله سنگ شکن است.

عوامل این اثر عبارتند از تهیه‌کننده: سمیه زراعت کار، مهدی زمانپور کیاسری، تدوین: مهدی حسینی وند، حسین نیکزاد، تصویر: علی شیلاندری، پویان آقابابایی، صداگذار: حسن مهدوی، صدابردار: احسان شایگان، پخش‌کننده: فیلم: علیرضا شاهرخی.