به دنبال نمایش اهمیت طبیعت بودم/ عکاس ایرانی در جشنواره انگلیسی

وحید حق وردی کارگردان فیلم کوتاه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پذیرفته شدن تک عکس وی در یک جشنواره انگلیسی گفت: تک عکس «طبیعت بی جان» در بخش عکس مسابقه جشنواره بینالمللی First-Time Filmmaker Sessions انتخاب شده است این جشنواره زیرمجموعه جشنواره «لیفتآف گلوبال نت ورک» انگلستان است راه یافت.
وی بیان کرد: این عکس ۲ سال پیش در یکی از روستاهای استان مرکزی با نام آستانه در زمستان گرفته شده است. این روستا دارای طبیعت بکری است که فضای خوبی را برای عکاسی فراهم میکند.
حق وردی در پایان گفت: «طبیعت بی جان» درباره این است که آدمها نسبت به طبیعت بی تفاوت شدهاند و چیزی برای آنها مهم نیست. طبیعت کار خود را میکند اما آدمها قدردان آن نیستند. شیوع ویروس کرونا این امکان را فراهم کرد تا آدمها به خودشان بیایند و طبیعت در شرایط بهتری قرار گرفته است و من با این عکس میخواستم اهمیت طبیعت را به رخ آدمها بکشانم.
نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم لیفتآف گلوبال نت ورک از ۵ الی ۱۲ مرداد در شهر لندن برگزارمیشود.
این هنرمند پیش از این با فیلم کوتاه «تاسوعا» در جشنوارههای بینالمللی حضور داشته است.
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