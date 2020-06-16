آخرین وضعیت تمدید استجازه دستگاه قضا از رهبری

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دو سال از نامه رئیس قوه قضائیه پیشین و استجازه از رهبری می‌گذرد با توجه به اینکه یک ماه تا تاریخ اعتبار مصوبه مذکور باقی مانده است آیا این استجازه تمدید خواهد شد؟ گفت: پیش بینی ما این بود که ممکن بود در مجلس تصویب نشود و بنای ما این بود که به دنبال اصلاح قانون باشیم. به همین دلیل اعتبار دو ساله مطرح شد و الان هم دنبال این موضوع هستیم.

وی افزود: اگر چنانچه در مجلس فعلی تا قبل از پایان این دو سال یعنی تا مرداد توانستیم قانون مجلس را بگیریم نیازی به تمدید استجازه نیست اما اگر شرایط طور دیگری بود درخواست تمدید خواهیم کرد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه سال گذشته از سوی معاونت اول قوه بخشنامه‌ای در رابطه با اجرای احکام محکومان فراری ابلاغ شد در این یک سال فقط نام دو فرد سرشناس برای استرداد مطرح است این بخشنامه به کجا رسید؟ گفت:

یک بانک اطلاعاتی را اعلام کردیم الان هم در حال بررسی هستیم. اقدام دیگری در رابطه با محکومان فراری داشتیم و آماری از سازمان زندان‌ها داشتیم که در آن به جز خطرناکها فعلاً ما بقیه متوقف شده است.

وی از تهیه یک بانک اطلاعاتی هم از متهمان فراری خبرداد.

محسنی اژه ای گفت: ما همیشه به متهمان فراری پیشنهاد و توصیه کرده‌ایم که به کشور بازگردند و محاکمه شوند و از خود دفاع کنند اما برخی به این توصیه عمل نمی‌کنند.

وی ادامه داد: در خصوص متهمان دو نوع فراری داریم برخی در کشورهایی هستند که قراردادی با آنها نداریم اما در مورد برخی کشورها هم قرارداد استرداد داریم که از مسیر دولتها تلاش به بازگرداندن متهمان می‌کنیم.