جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت حل چالش‌های فرهنگی کشور، اظهار داشت: اخیراً رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گزارش مفصل و بسیار خوبی درباره مسائل فرهنگی به مجلس ارائه کرد و نیازمندی‌ها و بحث‌های اساسی فرهنگی کشور را مطرح کرد که لازم است مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: یکی از مشکلات بخش‌های فرهنگی کشور آن است که دستگاه‌های فرهنگی با یکدیگر هماهنگ نیستند که برای حل مشکلات حوزه فرهنگ در وهله اول دستگاه‌های فرهنگی باید با یکدیگر هماهنگ کار کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های فرهنگی تصریح کرد: یکی از راهکارهای هماهنگی بین دستگاه‌های فرهنگی آن است که این دستگاه‌ها با یکدیگر ادغام شوند که از این طریق هم مشکلات بودجه‌ای بخش‌های فرهنگی مرتفع می‌شود و هم شاهد موازی کاری دستگاه‌های فرهنگی نخواهیم بود.

کوچکی نژاد بیان کرد: همه دستگاه‌ها در کنار شرح وظایف خود، وظایف فرهنگی نیز دارند. اما برای آنکه مسائل فرهنگی کشور مرتفع شود، باید دستگاه‌های فرهنگی مشخصی در کشور فعالیت کنند و شاهد موازی کاری آنان با یکدیگر نباشیم.

وی با بیان اینکه برای سیاستگذاری در عرصه فرهنگی باید یک دستگاه متولی این مسئله باشد، اظهار داشت: بودجه بخش فرهنگی کشور کم است و از سوی دیگر دستگاه‌های فرهنگی بسیار زیادی داریم که انسجام ندارند و باید با یکدیگر به صورت هماهنگ کار کنند.

نماینده مردم رشت خاطرنشان کرد: معمولاً گرایش دولت‌ها نسبت به مسائل فرهنگی متفاوت است و برخی از آنان به مسائل فرهنگی توجه دارند اما برخی از دولت‌ها توجه چندانی به حوزه فرهنگ ندارند که لازم است دولت به این مقوله مهم بیش از پیش توجه کند.