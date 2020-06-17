به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام از سرگیری فعالیت‌های سینمایی و هنری از اول تیرماه، تماشاخانه‌های تئاتری نیز با وجود نگرانی‌هایی که از چگونگی فعالیتشان در این دوران، رفع نشدن خطر ابتلاء به کرونا و میزان اعتماد و استقبال مخاطبان وجود دارد کم‌کم در حال بازگشایی هستند.

در همین راستا ۵ اثر نمایشی قرار است از اوایل تیرماه اجرای عمومی خود را در تماشاخانه‌هایی که اکثراً خصوصی هستند، آغاز کنند بر همین اساس نمایش‌های «یازده جریحه روح» به کارگردانی فرزاد امینی و «است» به کارگردانی پرنیا شمس در تئاتر مستقل تهران، «آگوست در اوسیج کانتی» به کارگردانی میکائیل شهرستانی در تماشاخانه مهرگان، «ابر شلوارپوش» به کارگردانی علیرضا اخوان در سالن کوچک تالار مولوی و «پسر» به کارگردانی محسن مظاهری در تماشاخانه سیمرغ جزو اولین نمایش‌هایی هستند که با آغاز بازگشایی تماشاخانه‌ها جرأت به صحنه بردن آثارشان را پیدا کرده‌اند و آغاز فروش بلیت، رسماً در این مسیر پیشگام شده‌اند. اما استقبال مخاطبان از فروش بلیت این اجراها تا به امروز چگونه بوده است؟

آگوست در اوسیج کانتی / میکائیل شهرستانی

نمایش «آگوست در اوسیج کانتی» به کارگردانی میکائیل شهرستانی از ۲۴ بهمن ۹۸ در خانه نمایش مهرگان روی صحنه رفت که با تعطیلی تماشاخانه‌ها به دلیل بحران کرونا در سوم اسفند ماه اجرایش متوقف شد و حالا بعد از نزدیک به چهار ماه قرار است از اول تا ۱۵ تیرماه ادامه اجراهای خود را سپری کند.

نمایشنامه «آگوست در اوسیج کانتی» توسط تریسی لتس نوشته و به قلم آراز بارسقیان ترجمه شده است و بازیگرانی همچون زهره یعقوبی، شیرین فرخنده نژاد، مریم فرح آبادی، بهادر باستان حق، ماهی مشیری، مرجان رزم آزما، حسین زنگنه، دلارام زرگر، سامره حسن زاده، مسعود آشوری، علی قنبرزاده و با صدای میکائیل شهرستانی در آن ایفای نقش می‌کنند.

میکائیل شهرستانی در چندسال اخیر با فاصله گرفتن از فضای مرسوم تئاتر، نمایش‌هایی را با حضور هنرجویانش به صحنه می‌برد و بیشتر وقتش را صرف آموزش به علاقه مندان جوان بازیگری کرده است. وی نمایش‌هایی را با بازی این هنرجویان در سالن‌های مختلف به صحنه می‌برد که این اثر نمایشی نیز از جمله این نمایش‌ها است.

در خلاصه این نمایش ۷۵ دقیقه‌ای آمده است: بورلی وستون معلم و شاعر سابق، چند روزی است از خانه خارج شده و هنوز باز نگشته. همسرش وایولت که بیمار است دخترانش را از موضوع باخبر می‌کند. آنها به اوسیج کانتی می‌آیند و در تابستانی سوزان در خانه پدری جمع می‌شوند که خبر می‌رسد پدرشان ….

بلیت فروشی سه روز اول اجرای نمایش «آگوست در اوسیج کانتی» با ۳۰ درصد تخفیف خواهد بود که تا روز گذشته برای اجرای اول ۱۵ بلیت و برای اجرای دوم ۸ و برای اجرای سوم تنها ۶ بلیت پیش خرید شده است.

است / ‏‬ پرنیا شمس

نمایش «است» نوشته پرنیا شمس و امیر ابراهیم‌زاده است و جزو نمایش‌هایی محسوب می‌شود که سال گذشته مورد استقبال قرار گرفت و تقاضای زیادی برای اجرای مجدد آن بعد از اجرا در تالار مولوی وجود داشت.

نوید محمدزاده در راستای فعالیت‌های چندسال اخیرش مبنی بر حمایت از گروه‌های جوان تئاتری، تهیه کنندگی «است» را برعهده دارد.

این اثر نمایشی در جشنواره تئاتر دانشگاهی تندیس بهترین متن، تندیس بهترین طراحی صحنه، جایزه دوم بازیگری زن و جایزه دوم کارگردانی را از آن خود کرده است.

در این نمایش ماهور دختر شهرستانی است که وارد یک مدرسه غیرانتفاعی می‌شود و ارتباط دوستانه و صمیمی بین او و یکی دیگر از دانش آموزان مدرس شکل می‌گیرد. این ارتباط باعث شکل‌گیری سوءتفاهم‌هایی شده و در نهایت باعث یک تصمیم‌گیری می‌شود.

این اثر نمایشی با بازی پروانه ذابح، یاسمن رسولی، ترانه یوسفی، شادی صف شکن، مهتاب کریمی، صدف ملکی، ماهور میرزانژاد اجرای خود را از اول تیرماه در تئاتر مستقل تهران آغاز می‌کند. پیش فروش بلیت سه روز اول اجرای «است» نیز با ۳۰ درصد تخفیف خواهد بود و تا روز گذشته برای اجرای اول این نمایش ۳۴ نفر، اجرای دوم ۲۸و اجرای سوم نمایش ۳۱ نفر بلیت خریداری کرده‌اند.

ابر شلوارپوش‬ / ‏‬ علیرضا اخوان

نمایش «ابر شلوارپوش» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا اخوان نیز جزو آثاری است که اجرای خود را در بهمن ماه ۹۸ در تالار مولوی آغاز کرد اما با تعطیلی مراکز هنری ادامه اجراهای این نمایش نیز متوقف شد. علیرضا اخوان تنها بازیگر این نمایش است که با مشاوره داریوش مودبیان از اول تا ۱۵ تیرماه روی صحنه خواهد رفت.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: بازیگری در اتاقش برای جنازه معشوقه اش تئاتر اجرا می‌کند.

پیش فروش بلیت این نمایش در ۳ روز اول اجرا با ۴۰ درصد تخفیف خواهد بود و تا این لحظه برای اجرای اول ۱۳ بلیت، اجرای دوم ۱۴ و اجرای سوم ۱۰ بلیت به فروش رسیده است.

یازده جریحه روح / ‏‬ فرزاد امینی

«یازده جریحه روح» عنوان نمایش دیگری است که از سوم تیرماه اجرای خود را در تئاتر مستقل تهران آغاز خواهد کرد.

این اثر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی فرزاد امینی و بازی مهدی بازدار، نازنین زهرا برومند، محمد پسندیده کار، سروش حائری، آزیتا رحیمی، فرزانه فرجی، نیلوفر فولادی، مونا کریمی، کیانا کریم پور، مهربان کشاورزی، رضا میرجلیلی بر اساس یازده داستان کوتاه مجموعه «سه قطره خون» صادق هدایت شکل گرفته است.

«یازده جریحه روح» قرار است از سوم تا بیستم تیرماه به صحنه برود و تا روز گذشته استقبال از پیش فروش بلیت روز نخست اجرای نمایش شامل ۲۱، روز دوم ۲۰ و روز سوم ۲۲ نفر بوده است.

«یازده جریحه روح» هم در سه روز نخست اجرا با ۴۰ درصد تخفیف اجرا می‌شود.

پسر / ‏‬ محسن مظاهری

نمایش «پسر» به نویسندگی و کارگردانی محسن مظاهری از اول تا ۱۱ تیرماه در تماشاخانه سیمرغ به صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی با بازی محمد غلامی مایانی و محسن مظاهری درباره پدر و پسری است که در خانه روزها و شب‌ها را سپری می‌کنند؛ با هم غذا می‌خورند، تلویزیون تماشا می‌کنند و … میان آن‌ها هیچ گفتگویی اتفاق نمی‌افتد، هیچ گفتگویی!

نمایش «پسر» که در سه روز اول اجرا با ۲۵ درصد تخفیف عرضه می‌شود تا امروز برای اولین روز اجرا ۸ بلیت و برای دومین و سومین روز اجرا ۴ بلیت فروخته است.

با وجودی که خبر بازگشایی سالن‌های تئاتر از اوایل تیرماه رسانه‌ای شده و اداره کل هنرهای نمایشی نیز بخشنامه چگونگی رعایت پروتکل‌های بهداشتی را منتشر کرده است به دلیل نگرانی هنرمندان از میزان استقبال مخاطبان، مشخص نبودن چگونگی حمایت مالی از گروه‌های نمایشی و تماشاخانه‌ها و همچنین روشن نشدن این مساله که اگر قرار است تماشاخانه‌ها با ۵۰ درصد ظرفیت پذیرای نمایش‌های مختلف باشند جبران ۵۰ درصد دیگر برعهده چه کسی خواهد بود باعث شده که استقبال از اجرای تئاتر از طرف هنرمندان در این دوران کمتر باشد.

نکته دیگر درباره این ۵ نمایش که آغازگر اجراهای تئاتری هستند این است که حتی با وجود آغاز بلیت فروشی هنوز نه از طرف روابط عمومی سالن‌ها اطلاع رسانی مناسبی انجام گرفته و نه خود گروه‌های نمایشی شروع به تبلیغ و تلاش برای جذب مخاطبان در فضای مجازی و یا رسانه‌های رسمی کرده‌اند و همین مساله باعث شده شاهد استقبال اندک از پیش فروش بلیت‌های این آثار باشیم.