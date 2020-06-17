١٢٥٠٠ نفر در جهرم خون اهدا کردند

یعقوب رضائیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتقال خون جهرم به لحاظ تعداد خونگیری بعد از شیراز و لار در استان فارس، جایگاه سوم دارد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۸ بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر مراجعه کننده برای اهدای خون به انتقال خون جهرم داشتیم، بیان داشت: از این تعداد فقط ۶۰۰ نفر اهداکننده خانم در جهرم داشتیم که متأسفانه شاهد حضور کم بانوان در بحث اهدای خون هستیم.

رئیس انتقال خون جهرم با اشاره به اینکه در اروپا ۵۰ درصد از اهداکنندگان خون خانم‌ها هستند، افزود: در ایران میانگین اهدای خون توسط بانوان کمتر از ۱۰ درصد است که متأسفانه در جهرم از میانگین کشور هم پایین‌تر بوده و چیزی کمتر از ۵ درصد اهداکنندگان خون، بانوان هستند.

رضائیان ادامه داد: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون قریب به ۲۲۰۰ نفر اهداکننده خون داشتیم که متأسفانه نسبت به سه ماهه اول سال گذشته، شاهد کاهش تعداد اهداکنندگان خون بودیم.

وی با بیان اینکه انتقال خون جهرم ماهانه یک اکیپ سیار به هر یک از شهرهای اطراف که پایگاه انتقال خون ندارند مانند خفر، خاوران، دوزه، قیر و کارزین، دبیران، شهرپیر و … اعزام می‌کند، گفت: در هر ماه بین ۸ تا ۱۰ بار اعزام اکیپ سیار خون گیری از جهرم به این شهرها داریم و در سال گذشته با اعزام اکیپ سیار شاهد ۳ هزارنفر اهداکننده خون بودیم.

رضائیان با اشاره به اینکه پایگاه انتقال خون جهرم از نظر فنی نیازمند امکانات و تجهیزاتی است تا در خدمات دهی به بیماران از مراجعه به مرکز استان بی نیاز شود، بیان کرد: سازمان انتقال خون یک سازمان خیرمحور بوده و برای بروزرسانی تجهیزات و امکانات جدید نیازمند حضور خیران است و از خیرین شهرستان و همچنین خیران سلامت تقاضا می‌کنیم به کمک و یاری انتقال خون بشتابند.

رئیس انتقال خون جهرم ادامه داد: با توجه به اینکه جهرم به عنوان قطب پزشکی جنوب فارس مطرح است و از طرفی دیگر مرکز شیمی درمانی بیمارستان پیمانیه راه اندازی شده و همچنین افتتاح بیمارستان فوق تخصصی قلب در آینده نزدیک، نیاز به خون بیش از پیش احساس می‌شود.

وی افزود: بنابراین هم حضور شهروندان جهت اهدای خون و هم به کمک و یاری خیرین برای ارتقا و به‌روزرسانی انتقال خون بسیار نیاز داریم.

رضائیان در بخش دیگری از صحبت خود، گفت: از کسانی که کرونا مثبت بودند و از بهبودی آنان یک ماه گذشته است، دعوت می‌کنیم جهت اهدای پلاسما خون خود به پایگاه انتقال خون مراجعه کنند و سازمان هم هدیه ناقابل به صورت کارت هدیه به آنان اهدا می‌کند.

وی ادامه داد: افراد بهبود یافته با اهدای پلاسما به بیماران کمک کنند و بهبود یافتگان کرونا نباید بیمارانی که روی تخت بیمارستان هستند را فراموش کنند.

رئیس انتقال خون جهرم با اشاره به اینکه بیماران نیازمند خون به فرآورده‌های خونی نیاز مبرم دارند، بیان کرد: به طور معمول هر یک نفر که خون خود را اهدا می‌کند موجب نجات جان سه بیمار نیازمند به خون می‌شود لذا از مردم فداکار و ایثارگر، صمیمانه تضاضا می‌کنم که برای نجات جان بیماران و نیازمندان به خون جهت اهدای خون به پایگاه انتقال خون مراجعه کنند.

وی ادامه داد: اهدای خون در مراکز تحت پوشش این سازمان در شرایط کاملاً استریل و استاندارد انجام می‌گیرد و هیچ‌گونه خطری برای اهداکنندگان از نظر سرایت ویروس کرونا وجود ندارد و همه تدابیر بهداشتی لازم در انتقال خون شهرستان پیش‌بینی و اجرا شده به‌گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه تجمع و معطلی و در اسرع وقت فرآیند خون‌گیری صورت می‌پذیرد.

رضائیان در پایان بیان کرد: ساعت کار انتقال خون جهرم برای پذیرش داوطلبان اهدای خون در پایگاه مرکزی از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۳ و عصر از ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ و در پایگاه بنی هاشمی از ساعت ۰۷:۳۰ تا ۱۳ انجام می‌شود.