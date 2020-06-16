مخزن سد نرماب تا پایان سال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس بعدازظهر سه شنبه در مراسم شروع عملیات اجرایی جابجایی روستای جنگلده بالا مینودشت، اظهارکرد: مخزن سد نرماب پیشرفت ۸۰ درصدی داشته و تا پایان سالجاری به بهره برداری می رسد.

وی توضیح داد که ظرفیت مخزن سد نرماب سه برابر سد گلستان، بوستان و وشمگیر بوده و ظرفیت آن بیش از ۱۰۰ میلیون متر مکعب است.

طبق گفته حق شناس سد نرماب، با بهره برداری از این سد آب شرب ۵۰۰ هزار نفر از اهالی بومی منطقه تامین و ۱۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی هم از آن بهره مند خواهند شد.

وی در خصوص جابجایی روستای جنگلده بالا هم گفت: این روستا با تمام ملزومات آن اعم از مسجد، خانه بهداشت و ۲۰۰ واحد مسکونی تا پایان سال در سایت جدید خود در فضای ۱۴ هکتاری احداث خواهد شد.

استاندار بیان کرد: برآورد اولیه هزینه جابجایی روستا، ۷۰ میلیارد تومان است که با همکاری دستگاه های متولی تأمین خواهد شد.

گفتنی است روستای جنگلده بالا شهرستان مینودشت در کاسه سد نرماب واقع شده و خطر به زیر آب رفتن این روستا در صورت آبگیری سد (در سال آینده) وجود دارد.

با توجه به جلوگیری و اعمال محدودیت ۱۰ ساله ساخت و ساز و لزوم جابجایی این روستا به مکان جدید و امن، ساخت واحدهای مسکونی اهالی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن، در اولویت قرار گرفت.