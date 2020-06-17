جوانان شیعه معارف مکتب تشیع را در جهان گسترش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد حسینی قزوینی شامگاه سه‌شنبه در مراسم عزاداری شهادت امام صادق (ع) که در حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد، با بیان اینکه فرهنگ شیعه در دوران امامت حضرت صادق (ع) شکوفا شد، افزود: امام جعفر صادق (ع) تمام توان خود را برای احیا و شکوفایی مکتب شیعه به کار گرفت.

وی با بیان اینکه متأسفانه جوانان منحرف وهابی بیشتر از جوانان شیعه به دنبال مسائل تاریخی و مناظره هستند، افزود: وهابیون به صورت مستمر دین خود را تبلیغ می‌کنند.

استاد حوزه علمیه قم، شناخت امام صادق (ع) را به معنی شناخت مکتب تشیع دانست و تصریح کرد: امروزه جوانان مسیحی و یهودی به دلیل شنیدن سخنان بی‌اساس و ضد فطرت دیگر حاضر نیستند سخنان روحانیون خود را بشنوند.

وی با بیان اینکه متأسفانه امروزه وهابیت ملعون میدان‌دار دین اسلام شده‌اند، افزود: وهابیون مراکز اسلامی خود را در دنیا گسترش می‌دهند بنابراین باید جوانان شیعه با انگیزه بیشتری به دنبال نشر معارف مکتب تشیع باشند.

حجت‌الاسلام حسینی قزوینی تصریح کرد: امام صادق (ع) در دوران امامت خود به تربیت شاگرد، دعوت از علمای اهل سنت در حوزه درسی خود و تربیت نیروهای متخصص برای مناظره اقدام کرد.

وی گفت: باید با شبهات وهابیت در فضای مجازی و حقیقی مقابله کنیم و مذهب تشیع را گسترش دهیم.