به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، از روز سه شنبه ۲۶ خردادماه تبلیغات محیطی سریال خانگی «آقازاده» به نویسندگی و تهیه‌کنندگی حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی آغاز شد.

در آستانه توزیع «آقازاده» بیلبوردهای تبلیغاتی این سریال در سطح شهر نصب شده است.

در این بیلبوردها از تصاویر مشابه استفاده نشده، بلکه در هر کدام چهره سه بازیگر اصلی دیده می‌شود. این تمهید، به تنوع بصری بیلبوردهای سریال «آقازاده» کمک کرده است.

طراحی بیلبوردها بر عهده مهدی میرباقری است و در دور بعد از چهره دیگر بازیگران سریال «آقازاده» استفاده خواهد کرد.

در این بیلبوردها از شعار تبلیغاتی سریال هم رونمایی شده است. گوشه کادر، این جمله با رنگ قرمز به چشم می‌خورد: «این قصه با خون تموم می‌شه؟»

بازیگران «آقازاده» عبارتند از امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، دیبا زاهدی، مهدی کوشکی، سامیه لک، مسعود فروتن، کاوه خداشناس، سعید داخ، روزبه معینی و امین حیایی با حضور کامبیز دیرباز، هنرمندی نیکی کریمی، نقش آفرینی متفاوتی از جمشید هاشم پور و محمدحسین لطیفی.

عوامل اصلی این مجموعه عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مجید گل سفیدی، مدیر تولید: افشین قلی پور، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه ریزی: احسان سجادی حسینی، مدیر صدابرداری: امیر حاتمی، منشی صحنه: بیتا ارسطویی، طراح صحنه: محسن شریفی، طراح لباس: شیده محمودزاده، طراح گریم: مهرنوش طبیبی، تدوینگر: امیر شیبان خاقانی، آهنگساز: ستار اورکی، مدیران تدارکات: شهرام اسلامی، اصغر پسندپور، جلوه‌های ویژه کامپیوتری: امیر ولیخانی، صداگذار: امیرحسین صادقی، عکاس: محمد دارایی، دستیار برنامه ریزی: مینا نیکو، دستیاران کارگردان: محسن بهجت، حامد تارخ، فیلمبردار: وحید ملک محمدی، گروه فیلمبرداری: حسن علی بخشی، آرش کابلی، مصطفی حسین خانی، علیرضا صفری، احمد ایرجی، گروه تدارکات: رامین کرمانیان، اصغر امیری، بهزاد مهری، زاهد شاهی وند، دستیار یک صحنه: محمد شهریاری، مدیر صحنه: محمد عنانی، دستیار صحنه: محمد حیدری، مجری گریم آقایان: محمد سیه پوش، پویا عمرایی، مجری گریم خانم‌ها: ژیوان حیدری، دستیار صدا: علی رحمانی، مستندساز پشت صحنه: محمد حسین گلفشان، مدیر روابط عمومی: مریم عرفانیان.