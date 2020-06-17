به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، روز چهارشنبه، پس از هشدار صندوق بینالمللی پول در مورد بیسابقه بودن شدت بحران اقتصادی کنونی، سهام آسیا اقیانوسیه دچار نوسان شد و شاخصها از میزان رشد خود کاستند.
به دنبال گزارش سقوط صادرات ژاپن در ماه می، نیکی ژاپن ۰.۵۶ درصد از ارزش خود را از دست داد، در حالی که گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی در خارج از ژاپن با رشدی جزئی همراه بود.
در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۰.۱ درصد افت کرد، در حالی که هانگسنگ در هنگکنگ در ساعات انتهایی ۰.۳۸ درصد بالا آمد.
ایاساکس استرالیا ۰.۸۳ درصد رشد کرد، در حالی که کوسپی کرهجنوبی تنها ۰.۱۲ درصد به ارزش خود افزود.
سهام آسیا اقیانوسیه در حالی از رشد بازایستاده و دچار نوسان شدند که اقتصاددانان ارشد صندوق بینالمللی پول هشدار دادند بحران اقتصادی کنونی از همه بحرانهای قبلی که جهان شاهد آن بوده بدتر است.
در بازار ارز، نرخ برابری دلار با یوآن چین ۰.۰۵ درصد تقویت شد و به ۷.۰۸۸۸ واحد رسید. اما نرخ برابری دلار با ین ژاپن ۰.۰۵ درصد تضعیف شد و به ۱۰۷.۲۷ واحد بازگشت.
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