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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۴۸

شیر زن عرب خطه سوسنگرد؛

مجیده نگراوی نمونه دفاع از شرف در دفاع مقدس بود

مجیده نگراوی نمونه دفاع از شرف در دفاع مقدس بود

اهواز- سپاه ولی‌عصر (عج) استان خوزستان به مناسبت درگذشت مجیده نگراوی، بانوی عرب سوسنگرد اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سپاه ولی‌عصر (عج) استان خوزستان به مناسبت درگذشت مجیده نگراوی، بانوی خوزستانی آورده است: «بار دیگر دست اجل یکی دیگر از اسوه‌های فاطمی و زینبی دختران و زنان ایران اسلامی را از باغ گلستان خوبان کره خاکی گلچین و به ملکوت اعلی برد. آری به حقیقت این شیر زن عرب خطه سوسنگرد دارای شجاعت و رشادتی بی‌بدیل در دفاع از شرف و ناموس و آب‌وخاک در دفاع مقدس بود که سهم و دین خود را همانند شیر مردان آن خطه به خوبی ادا کرد و با اسارت درآوردن ۶ متجاوز بعثی برگ زرین دیگری به ویترین پرافتخار زنان و دختران ایران، خوزستان و سوسنگرد از خود به جای گذاشت که الگوی زیبایی برای همه گردید و موجب تحسین رهبر معظم انقلاب از ایشان در سفر به دهلاویه شد.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «پس از دوران دفاع مقدس هم از بهترین مدافعان و رهروان نظام، انقلاب اسلامی، و رهبری بودند، سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان درگذشت این شیر زن پر افتخار عرب را به عموم مردم خوزستان، سوسنگرد و خانواده معزز و مکرم ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن فقیده سعیده طلب غفران و رحمت واسعه الهی درخواست می‌نماید.»

کد مطلب 4951684

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    نظرات

    • TR ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
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      برای شادی روج این مادر قهرمان امشب نماز لیله الدفن - همان نماز وحشت- بخوانیم. بعد از نماز عشا دورکعت نماز لیله الدفن در رکعت اول بعد حمد یک آیه الکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره قدر. بعد ا
    • IR ۰۸:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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      خدا رحمتش کند

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