مجیده نگراوی نمونه دفاع از شرف در دفاع مقدس بود

به گزارش خبرنگار مهر، سپاه ولی‌عصر (عج) استان خوزستان به مناسبت درگذشت مجیده نگراوی، بانوی خوزستانی آورده است: «بار دیگر دست اجل یکی دیگر از اسوه‌های فاطمی و زینبی دختران و زنان ایران اسلامی را از باغ گلستان خوبان کره خاکی گلچین و به ملکوت اعلی برد. آری به حقیقت این شیر زن عرب خطه سوسنگرد دارای شجاعت و رشادتی بی‌بدیل در دفاع از شرف و ناموس و آب‌وخاک در دفاع مقدس بود که سهم و دین خود را همانند شیر مردان آن خطه به خوبی ادا کرد و با اسارت درآوردن ۶ متجاوز بعثی برگ زرین دیگری به ویترین پرافتخار زنان و دختران ایران، خوزستان و سوسنگرد از خود به جای گذاشت که الگوی زیبایی برای همه گردید و موجب تحسین رهبر معظم انقلاب از ایشان در سفر به دهلاویه شد.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «پس از دوران دفاع مقدس هم از بهترین مدافعان و رهروان نظام، انقلاب اسلامی، و رهبری بودند، سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان درگذشت این شیر زن پر افتخار عرب را به عموم مردم خوزستان، سوسنگرد و خانواده معزز و مکرم ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن فقیده سعیده طلب غفران و رحمت واسعه الهی درخواست می‌نماید.»