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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۰۷

شهردار چابکسر:

انفجار کپسول گاز مایع در چابکسر/ حادثه مصدومی نداشته است

انفجار کپسول گاز مایع در چابکسر/ حادثه مصدومی نداشته است

رودسر- شهردار چابکسر با اشاره به وقوع آتش سوزی در مجتمع رفاهی و تفریحی در این شهر، گفت: انفجار کپسول گاز مایع علت این حادثه بوده و خوشبختانه به کسی آسیب نرسیده است.

ضیا باژرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۹:۴۵ صبح امروز گزارش وقوع آتش سوزی در مجتمع رفاهی و تفریحی در شهر چابکسر به ستاد فرماندهی آتش نشانی این شهر اطلاع رسانی شد.

وی با بیان اینکه به محض اطلاع از حادثه ۱۲ مأمور آتش نشان به همراه شش خودروی آبرسان و اطفای حریق به محل اعزام شدند، افزود: برای مهار آتش سوزی واحدهای آتش نشانی از قاسم آباد سفلی، چابکسر، کلاچای، رودسر و رامسر در محل حضور یافتند.

شهردار چابکسر با اشاره به اینکه مأموران آتش نشانی با حضور در محل حادثه اقدام به بررسی‌های لازم کردند، گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد نشت کپسول گاز مایع در این مجتمع رفاهی - تفریحی سبب وقوع انفجار شده است.

وی با بیان اینکه بر اثر این حادثه سوله و سازه‌های تأسیساتی مجتمع به شدت آسیب دیده است، تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی و مصدوم نداشته است.

باژرنگ با اشاره به اینکه آتش نشانان بعد از سه ساعت تلاش موفق شدند آتش را مهار کنند، افزود: پایگاه جاده‌ای جمعیت هلال احمر چابکسر، کلانتری چابکسر و فوریت‌های پزشکی اورژانس ۱۱۵ نیز در محل حادثه حضور داشتند.

وی اظهار کرد: علت دقیق حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 4951734

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