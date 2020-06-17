«مکث» همراه با دختری که با پای شکسته سهمیه المپیک گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، در هفتمین قسمت از فصل دوم برنامه «مکث» که پنجشنبه شب ساعت ٢٢: ٣٠ بعد از اخبار از شبکه ۲ سیما پخش میشود. فرناز رهنما میزبان حمیده عباسعلی کاراتهکای جوان کشورمان است. عباسعلی سالها در اوج بود و از هیچ مسابقهای دست خالی باز نمیگشت اما دوران اوج جایش را به سالهای شکست و ناکامی در مسابقات داد و این کاراتهکای جوان با ناکامیهای پی در پی، روبهرو شد.
عباسعلی اما هرگز ناامید نشد و با تلاش و تمرین فراوان و حتی بدون حضور مربی باز هم به خط موفقیت بازگشت و با پای آسیب دیده با پیروزی در فینال لیگ جهانی کاراته در اتریش با پیروزی مقابل حریف ایتالیایی ضمن کسب مدال طلا، سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو را نیز به دست آورد اما این مسابقات به خاطر شیوع بیماری کرونا در زمان مقرر برگزار نشد.
سری جدید برنامه «مکث» همچون برنامه مناسبتی که در ماه مبارک رمضان پخش شد با نگاه ویژه به کرونا سراغ قصههای اجتماعی میرود، قصههای آدمها و موقعیتهایی که قبل و بعد از کرونا حال و روزشان عوض شده است.
این برنامه اجتماعی به صورت گپ و گفت میان هنرمندانی نظیر امیرمحمد زند، گلاره عباسی، رضا فیاضی، پرویز پورفلاحی، فریبا متخصص، فرناز رهنما، پیام دهکردی، الهام پاوهنژاد، داریوش رسول نجفیان، کاردان، چنگیز جلیلوند، گیتی خامنه، مریم سعادت، رضا رفیع و… صاحبان داستانهای اجتماعی مربوط به کرونا ضبط و پخش میشود.
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