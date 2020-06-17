مثبت شدن تست کرونای برخی دانشجویان مازندران/امتحانات حضوری لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مثبت شدن تست کرونای تعدادی از دانشجویان در مرحله دوم پایش سلامت و در راستای حفظ سلامتی و پیشگیری از ابتلای سایر دانشجویان، با دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران تمامی آزمون‌های حضوری لغو شد.

همچنین در زمینه چگونگی ادامه ترم جاری در جلسه شورای آموزشی آتی که قرار است روز شنبه برگزار شود، تصمیم‌گیری می‌شود.

سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: ظرف ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۴۸ بیمار مشکوک به کرونا براساس تشخیص بالینی در بیمارستان‌های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در استان بستری شدند و در همین مدت تعداد ۶۵ نفر از افراد مشکوک بستری شده از بیمارستان‌ها مرخص شدند و تکمیل روند درمانی خود را در منزل ادامه خواهند داد.

وی افزود: هم‌اکنون ۲۳۴ نفر بیمار مشکوک به ویروس کرونا با علائم تنفسی حاد مشکوک به کرونا براساس تشخیص بالینی در این مراکز بستری هستند.

به گفته موسوی، اگر شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در استان رعایت نشود، شمار مبتلایان افزایش خواهد یافت، لذا توصیه اکید می‌شود مردم و اصناف فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنند و از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.