حضور «یلدا» در جشنواره فیلم «اسپلت» کرواسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، جشنواره مدیترانهای «اسپلت» کرواسی که از ۱۲ تا ۲۱ تیرماه جاری در دومین شهر بزرگ کرواسی برگزار میشود، مهمترین رویداد فرهنگی آدریاتیک بهشمار میرود و هر سال گزیده برترین آثار سینمای اروپا و جهان را به نمایش در میآورد.
امسال در بخش اصلی فیلمهای بلند، ۱۰ فیلم انتخاب شده و «یلدا» ساخته مسعود بخشی محصول مشترک ایران، فرانسه، آلمان، سوییس، لوکزامبورگ و لبنان در آن به نمایش درمیآید.
تاریخ نمایش «یلدا» یکشنبه ۱۵ تیرماه ساعت ۲۱:۳۰ و در سالن بزرگ و روباز سینما باسویچه خواهد بود. این فیلم همچنین برای پخش سینمایی در کشور کرواسی خریداری شده است.
صدف عسگری، بهناز جعفری، بابک کریمی، آرمان درویش، فروغ قجابگلو، فرشته حسینی، زکیه بهبهانی، حسن جودکی، رامونا شاه، محمد ساربان، کمال هاشمی، بهرام افشار، فقیهه سلطانی و با حضور فرشته صدرعرفایی بازیگران فیلم «یلدا» هستند.
«یلدا» به تهیه کنندگی علی مصفا و با مشارکت موسسه فرهنگی مستقل بنگاه (مسعود و محمود بخشی) از اول تیرماه در سینماهای «هنر و تجربه» کشورمان نیز به نمایش عمومی درمیآید.
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