تعرفه برنج سفید وارداتی ۱۰ درصد و برنج نیمه سفید ۴ درصد تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد رضا کلامی در مورد آخرین تصمیمات ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: در خصوص تعرفه واردات برنج، مقرر شد کسانی که برنج را به صورت درصدی وارد کشور کرده اند و حاضر هستند با ارز نیمایی ترخیص کنند، تعرفه آن‌ها به جای ۲۶ درصد قبل، به میزان ۱۰ درصد اعمال شود و گمرک نیز مبالغ اضافی دریافتی را عودت بدهد.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: همچنین مقرر شد مابه التفاوت ۵۰۰ تومان برای برنج پاکستانی و ۱,۰۰۰ تومان برای برنج هندی که به عنوان مابه التفاوت سازمان حمایت تلقی می‌شود برای آنهایی که برنج را با ارز نیما ترخیص می‌کنند، به آنها برای ایجاد تعادل در نرخ برنج بازار عودت داده شود.

وی همچنین گفت: بر اساس مصوبه ابلاغی دولت، تعرفه برای برنج سفید وارداتی ۱۰ درصد باقی بماند و برای برنج نیمه سفید تعرفه پایه ۴ درصد شده است.