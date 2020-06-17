محسن صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید وقوع آتش سوزی در باغات سنجد «مزرعه خسرو» روستای سخوید تفت اظهار داشت: پس از ساعتها تلاش بیوقفه نیروهای آتشنشانی شهر نیر این آتش سوزی اطفا شد.
معاون عمرانی استاندار ادامه داد: توجه به حوادث آتشسوزی در کشور و استان، کنترل و پیشگیری از آتشسوزی در بوستانها، فضاهای سبز، جنگلها و مراتع شهرها و روستاها بهدلیل بیشتر شدن دمای هوا و خشک بودن پوشش گیاهی، ضروری است.
وی افزود: لازم است کشاورزان در ایجاد آتش و سوزاندن خاشاک زمینهای خود دقت و مراقبت بیشتری کنند و مسئولیت برپایی آتش و احتمال گسترش آن به زمینها و املاک مردم و بوستانهای عمومی را بپذیرند.
صادقیان خاطرنشان کرد: با توجه به حوادث پیش آمده در کشور و استان باید نظارت و کنترل شهرداریها و دهیاریهای استان بر اماکن، پارکها، فضاهای سبز، مناطق جنگلی و مراکز تفریحی افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: لازم است برگزاری مانورهای آمادگی مشترک اطفای آتشسوزی جنگلها و مراتع، بین همه نیروهای امدادی و عملیاتی و در دستورکار مدیریت بحران استانداری، شهرداریها و دهیاریها و اداره کل منابع طبیعی استان قرار گیرد.
وی ادامه داد: دهیاران روستاهای استان باید بهدلیل مسافرت مردم در روزهای پایانی هفته و ایام تعطیل به مناطق روستایی و کوهستانی، مراقبت بیشتری را در این مناطق انجام دهند و با نصب بنر در سطح روستاها بر ایجاد آتش و خطرات ناشی از آن در زمینهای کشاورزی و مراتع هشدار دهند.
صادقیان تاکید کرد: مدیریت بحران استان، شهرداریها، دهیاریها و اداره کل منابع طبیعی استان برای اطلاع رسانی مناسب و اعلام هشدار به مردم در زمینه پیشگیری از آتش سوزی با بهره گیری از ظرفیتهای صداوسیما، رسانهها، پایگاههای اینترنتی سازمانی، شبکههای مجازی و فضاهای تبلیغات شهری و روستایی استفاده کنند.
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