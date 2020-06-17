به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از ریانوستی امروز چهارشنبه اعلام کرد که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه از آمریکا خواست تا از اعمال نفوذ خود برای حصول آتش‌بس در لیبی استفاده کند.

بر اساس اعلام رویترز، علیرغم اینکه آمریکا مدعی است با عملیات نظامی و اقدامات تهاجمی خلیفه حفتر مخالف است؛ اما از دولت وفاق ملی لیبی نیز حمایت نمیکند.

گفتنی است از زمان سرنگونی حکومت «معمر قذافی» دیکتاتور مقتول لیبی در سال ۲۰۱۱، این کشور ذیل کنترل دو دولت موازی در شرق و غرب در آمده است؛ دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب کشور) که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی که خلیفه حفتر فرمانده شبه‌نظامیان «ارتش ملی لیبی» را حمایت می‌کند.

حفتر با حمایت مصر، امارات و عربستان (و همچنین روسیه و چند کشور غربی) از اواخر فروردین ۱۳۹۸ با هدف اشغال پایتخت، عملیات نظامی علیه طرابلس را آغاز کرد اما با مقاومت شدید نیروهای دولت السراج و شبه‌نظامیان متحد با آن مواجه شده و تا به امروز موفق نشده است به داخل شهر نفوذ کند.

نیروهای دولت السراج نیز از حمایت ترکیه، قطر و ایتالیا و سازمان ملل برخوردار است.