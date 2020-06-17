۴ هزار ۹۱۹ نفر دیگر در عربستان کرونا گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سعودی عکاظ، وزارت بهداشت عربستان امروز چهارشنبه به موارد جدید ابتلا به کرونا در این کشور اشاره کرد.

وزارت بهداشت عربستان اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۴ هزار و ۹۱۹ نفر دیگر به کرونا مبتلا شده اند که با احتساب موارد جدید، شمار مبتلایان به کرونا در عربستان به ۱۴۱ هزار و ۲۳۴ نفر رسید.

همچنی با مرگ ۳۹ کرونایی دیگر در عربستان شمار فوتی های ناشی از این ویروس قاتل در این کشور به ۱۰۹۱ نفر افزایش یافت.

وزارت بهداشت عربستان از وخامت حال ۱۸۵۹ کرونایی در این کشور و بهبودی ۲ هزار و ۱۲۲ نفر هم خبر داد.

مقامات بهداشتی سعودی اعلام کردند که ریاض با ۲ هزار و ۳۷۱ نفر بیشترین مبتلایان طی ساعات گذشته را داشته است و به دنبال آن مکه مکرمه، جده و الهفوف بوده است.