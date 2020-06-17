به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کرد که «مایک پمپئو» وزیر خارجه این کشور قرار است تا ساعاتی دیگر با «یانگ جیچی» ( Yang Jiechi) دیپلمات عالیرتبه چینی دیدار کند.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه آمریکا، این دیدار در شهر «هونولولو» ( Honolulu) واقع در ایالت هاوایی برگزار شود.

گفتنی است، دیدار مذکور متأثر از تنش آفرینی‌های اخیر واشنگتن علیه پکن در موضوعاتی از قبیل شیوع ویروس کرونا، قانون امنیت ملی هنگ کنگ و موضوع تجارت دو جانبه خواهد بود.