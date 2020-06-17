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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۸:۰۹

وزارت خارجه آمریکا؛

پمپئو با مقام چینی دیدار می‌کند

پمپئو با مقام چینی دیدار می‌کند

وزارت خارجه آمریکا از دیدار وزیر خارجه این کشور با یک مقام چینی طی ساعاتی آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کرد که «مایک پمپئو» وزیر خارجه این کشور قرار است تا ساعاتی دیگر با «یانگ جیچی» ( Yang Jiechi) دیپلمات عالیرتبه چینی دیدار کند.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه آمریکا، این دیدار در شهر «هونولولو» ( Honolulu) واقع در ایالت هاوایی برگزار شود.

گفتنی است، دیدار مذکور متأثر از تنش آفرینی‌های اخیر واشنگتن علیه پکن در موضوعاتی از قبیل شیوع ویروس کرونا، قانون امنیت ملی هنگ کنگ و موضوع تجارت دو جانبه خواهد بود.

کد مطلب 4951888

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