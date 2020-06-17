سقوط ۲۸ درصدی صادرات ژاپن در ماه می

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، گزارش روز چهارشنبه وزارت مالی ژاپن نشان داد که صادرات این کشور در ماه می ۲۸.۳ درصد نسبت به سال قبل سقوط کرده است. این شدیدترین سقوط صادرات ژاپن از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ تا کنون است.

تقاضای ضعیف جهانی برای خودرو و ضعیف ماندن تجارت با چین فشار زیادی به اقتصاد صادرات‌محور ژاپن وارد کرده است. آمار ماه می چشم‌انداز رکود اقتصادی شدیدتر در سومین اقتصاد بزرگ جهان را تقویت کرد.

تحلیل‌گران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که میزان صادرات ژاپن در این ماه ۲۶.۱ درصد سقوط می‌کند.

صادرات ژاپن به آمریکا که بازار کلیدی صادرات این کشور است به علت کاهش ۷۰ درصدی صادرات خودرو و قطعات آن، با بزرگترین سقوط از سال ۲۰۰۹ تا کنون مواجه شد. ژاپن دومین صادرکننده بزرگ خودرو در جهان است.

به این ترتیب صادرات ژاپن به آمریکا به ۵۸۸ میلیارد ین (معادل ۵.۴۸ میلیارد دلار) سقوط کرد که این کمترین میزان از فوریه ۲۰۰۹ تا کنون است. مازاد تجاری ژاپن با آمریکا هم به ۱۰ میلیارد ین کاهش یافت که این کمترین مازاد تجاری ژاپن با آمریکا از ۱۹۷۹ تا کنون است (تاریخ آغاز ثبت آمار تجاری).

صادرات ژاپن به چین که بزرگترین شریک تجاری این کشور محسوب می‌شود، هم در ماه می ۱.۹ درصد کاهش یافت. این در حالی است که در ماه آوریل هم صادرات به چین با سقوطی ۴ درصدی روبرو شده بود.