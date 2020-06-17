به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، طبق گزارش جدید بلومبرگ، دولت ترامپ در حال آماده‌سازی طرحی برای تقویت گسترده اقتصاد آمریکا با سرمایه‌گذاری ۱ تریلیون دلاری در بخش زیرساخت می‌باشد.

طبق این طرح بخش بزرگی از این مبلغ صرف تعمیر جاده‌ها، پل‌ها و تونل‌ها خواهد شد. بخشی دیگر از این مبلغ برای توسعه شبکه ارتباطی روستایی و بخشی هم برای توسعه شبکه ۵ جی در کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

طرح پیشنهادی برای نوسازی زیرساخت‌ها و احیای اقتصادی آمریکا احتمالاً با طرح دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا که ۵۰۰ میلیارد دلار را برای توسعه زیرساخت‌ها در ۵ سال آینده تخصیص داده‌اند موازی خواهد بود.

این طرح‌ها بیشتر برای کمک به بازگشت اقتصاد آمریکا از بدترین بحران تاریخ مطرح شده‌اند.

پاندمی ویروس کرونا و قرنطینه آمریکا برای کنترل شیوع آن، بسیاری از شرکت‌ها را ورشکسته کرده یا با مشکلات مالی بزرگی روبرو کرده است.