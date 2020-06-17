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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۲۱:۳۱

برای تقویت اقتصاد در بازگشت از پاندمی کرونا

ترامپ به دنبال صرف ۱ تریلیون دلار در زیرساخت‌های آمریکا

ترامپ به دنبال صرف ۱ تریلیون دلار در زیرساخت‌های آمریکا

دولت ترامپ در حال آماده‌سازی طرحی برای تقویت گسترده اقتصاد آمریکا با سرمایه‌گذاری ۱ تریلیون دلاری در بخش زیرساخت می‌باشد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، طبق گزارش جدید بلومبرگ، دولت ترامپ در حال آماده‌سازی طرحی برای تقویت گسترده اقتصاد آمریکا با سرمایه‌گذاری ۱ تریلیون دلاری در بخش زیرساخت می‌باشد.

طبق این طرح بخش بزرگی از این مبلغ صرف تعمیر جاده‌ها، پل‌ها و تونل‌ها خواهد شد. بخشی دیگر از این مبلغ برای توسعه شبکه ارتباطی روستایی و بخشی هم برای توسعه شبکه ۵ جی در کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

طرح پیشنهادی برای نوسازی زیرساخت‌ها و احیای اقتصادی آمریکا احتمالاً با طرح دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا که ۵۰۰ میلیارد دلار را برای توسعه زیرساخت‌ها در ۵ سال آینده تخصیص داده‌اند موازی خواهد بود.

این طرح‌ها بیشتر برای کمک به بازگشت اقتصاد آمریکا از بدترین بحران تاریخ مطرح شده‌اند.

پاندمی ویروس کرونا و قرنطینه آمریکا برای کنترل شیوع آن، بسیاری از شرکت‌ها را ورشکسته کرده یا با مشکلات مالی بزرگی روبرو کرده است.

کد مطلب 4951903

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
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      افزایش بودجه عمرانی باعث اشتغال زایی و افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. دولت آمریکا با کسری بودجه عظیمی روبرو است، این خرج های اضافی بیشتر جنبه تبلیغاتی برای انتخابات دارد. چرا ترامپ زودتر این کار را نکرد
    • علی IR ۰۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
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      یکی دیگر از مجموعه سیاست های عوام فریبی یا پوپولیستی آقای ترامپ که بیشتر جنبه تبلیغات برای انتخابات دارد. چهار سال است ریس جمهور شده حالا آخر دورش یاد زیرساخت و بودجه عمرانی افتاده با این کسری بودجه
    • علی IR ۰۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
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      آقای ترامپ اگر فکر مردم آمریکا بود جلوی کشتار مردم و سرکوب را می گرفت و کسری بودجه را درست میکرد نه اینکه عوام فریبی کند وسط بحران و کسری بودجه و آخر دوره ریاست جمهوری یاد زیرساخت و عمران بیافتد

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