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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۲۲:۳۶

موسوی:

اعلام حمایت ایران برای حل بحران لیبی/این بحران راه‌حل نظامی ندارد

اعلام حمایت ایران برای حل بحران لیبی/این بحران راه‌حل نظامی ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام حمایت از تلاش‌های بین المللی برای پایان دادن به بحران سیاسی در لیبی، بر لزوم استمرار این تلاش‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ضرورت احترام به وحدت و تمامیت ارضی لیبی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر لزوم احترام به حق مردم لیبی در تعیین سرنوشت سیاسی خود به دور از دخالت بیگانگان تاکید کرده و در این ارتباط معتقد است بحران این کشور راه حل نظامی نداشته و تنها راه دستیابی به ثبات و آرامش در لیبی حمایت تمامی کشورها و بازیگران منطقه‌ای و بین المللی مؤثر در تحولات این کشور از روند سیاسی و برگزاری گفتگوهای لیبیایی با حضور و مشارکت تمامی طرف‌های داخلی این کشور است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام حمایت از تلاش‌های بین المللی برای پایان دادن به بحران سیاسی در لیبی، بر لزوم استمرار این تلاش‌ها تاکید کرد.

کد مطلب 4951948
طیبه بیات

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