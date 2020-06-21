قرارداد مهاجم نیجریه ای پرسپولیس فسخ نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی هشتم تیرماه پس از ۱۲۰ روز تعطیلی رقابت های لیگ برتر به دلیل بیماری کرونا به مصاف پیکان تهران می رود که خبری از بازگشت کریستین اوساگونا به تمرینات این تیم نیست.

مهاجم نیجریه ای پرسپولس که پس از تعطیلی بازی ها به کشور خود نیجریه بازگشته بود حالا برای حضور در تهران با مشکل روبروست و نتوانسته در یک ماه گذشته با سرخ ها تمرین کند.

وی به دلیل منع خروج از کشور بایستی منتظر گشایش خطوط هوایی مانده تا بتواند به جمع شاگردان یحیی گل محمدی اضافه شود. مسئولان باشگاه نیز اقدامی برای فسخ قرارداد این بازیکن نگرفته اند و فعلا قصد ادامه همکاری با مهاجم خود را دارند.

اوساگونا که به احتمال فراوان در پایان فصل از پرسپولیس جدا می شود با فسخ زودهنگام قراردادش روبرو نخواهد شد.