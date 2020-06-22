  1. استانها
  2. فارس
۲ تیر ۱۳۹۹، ۸:۲۱

استاندار فارس در گفتگو با مهر اعلام کرد:

اعمال محدودیت های شدیدتر در صورت قرمز شدن فارس

اعمال محدودیت های شدیدتر در صورت قرمز شدن فارس

شیراز- استاندار فارس گفت: اگر وضعیت شیوع کرونا در فارس به مرحله قرمز برسد محدودیت های گذشته در استان شدیدتر از گذشته اعمال خواهد شد.

عنایت الله رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تلاش‌ها در استان به گونه‌ای است که امیدواریم فارس به مرحله قرمز کرونا نرسد.

عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس اضافه کرد: درخواست از مردم این است که همواره با توجه به رعایت فاصله گذاری اجتماعی زمینه کنترل بیماری کرونا را در استان فارس فراهم کنیم

وی همچنین از مردم درخواست کرد که رعایت پروتکل‌های بهداشتی نباید مورد غفلت واقع شود با این حال چند شهرستان آمارهایی رو به افزایش داشتند به همین علت محدودیت‌های شدیدتری اعمال شده و اگر نسبت به رعایت مسائل بهداشتی اقدامات لازم توسط مردم صورت نگیرد محدودیت‌های شدیدی در انتظار استان فارس خواهد بود.

کد خبر 4954826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها