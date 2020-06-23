قیمت نفت آمریکا بالاخره از ۴۰ دلار فراتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، روز سهشنبه، روز پرنوسان بازار نفت است. در حالی که در انتهای معاملات دیشب قیمتها بیش از یک درصد جهش کردند تا قیمت نفت آمریکا برای اولین بار از ماه مارس به بالای ۴۰ دلار برسد، با اظهارات غافلگیرکننده مشاور تجاری ترامپ در مورد توافق تجاری، قیمتها مجدداً سقوط کرد. هر چند او بعداً حرف خود را پس گرفت.
در معاملات امروز این شاخص تا ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران، ۳۹ سنت یا ۰.۹۶ درصد سقوط کرد و به ۴۰.۳۴ دلار رسید.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچمارک بینالمللی قیمت نفت، ۲۹ سنت یا ۰.۶۷ درصد افت کرد و به ۴۲.۷۹ دلار رسید.
در پایان معاملات دیشب قیمتها به علت تداوم کاهش تولید تولیدکنندگان بزرگ جهش کردند اما نگرانی در مورد افزایش مجدد شیوع ویروس کرونا در جهان و چشمانداز ضعیف تقاضا رشد قیمتها را محدود کرد.
کاهش شدید تعداد چاههای فعال آمریکا و کانادا که نشاندهنده کاهش عرضه در آینده نزدیک است هم باعث تقویت قیمتها شد.
نظر شما