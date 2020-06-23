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۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۳

نماینده مردم آبادان در صحن مجلس:

مدیریت رانتی جایگزین مدیریت جهادی در خوزستان شده است

مدیریت رانتی جایگزین مدیریت جهادی در خوزستان شده است

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه مدیریت رانتی جایگزین مدیریت جهادی شده که لازم است با این مسئله برخورد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مولوی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل حوزه داخلی و امنیتی کشور اظهار داشت: وقوع سیل مشکلات بسیار زیادی را برای استان خوزستان به وجود آورد. همچنین این استان مشکلات دیگری در زمینه ریزگردها و همچنین بحران آب دارد که مسئول همه اعتراض‌ها و تحصن‌های مردم به دلیل این مشکلات، وزارت کشور است.

وی ادامه داد: وزیر کشور در زمینه جهش تولید ۳۰ اولویت به استاندار خوزستان ابلاغ کرد اما در این زمینه هیچ اقدامی انجام نشده و گویا در استان خوزستان مدیریت رانتی جایگزین مدیریت جهادی شده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه مسئولان استان خوزستان به اختلاف‌های میلیاردی در این استان توجه نمی‌کنند و بعضاً استاندار از این مسائل دفاع می‌کند که لازم است با این موارد برخورد جدی شود.

یوسفی: خوزستان تبدیل به تابلوی همه بحران‌ها شده است

همچنین در ادامه جلسه، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وظیفه تنظیم بازار در حوزه اقتصادی بر عهده فرماندار و استاندار است که از سوی وزارت کشور منصوب می‌شوند؛ آنها باید برای گرانی مسکن هم تدابیر خود را اتخاذ کنند.

وی ادامه داد: مسئولی که با خودروی گران‌قیمت تردد می‌کند، چگونه می‌تواند برای مردم محروم تصمیم‌گیری و مشکلات آنان را مرتفع کند؟

نمایند ه مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: استان خوزستان تبدیل به تابلوی همه بحران‌های کشور شده است که باید برای مدیریت بحران در همه استان‌ها به ویژه خوزستان تدبیر شود.

کد مطلب 4956302
زهرا علیدادی

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