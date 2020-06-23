به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی با بیان اینکه ایران اسلامی همواره رشد، تعالی و استقلال خود را مدیون آموزه‌های بلند اسلامی، تعالیم ارزشمند اهل بیت (ع) و داشته های فرهنگی و تمدنی می داند، اظهار کرد: از این نظر همواره با توکل به پروردگار و توسل به اهل بیت(ع) پیروزی ها و توفیقات فراوانی را به دست آورده است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل ادامه داد: در این میان پاسداشت مناسبت های مذهب و دینی فرصت گرانبهایی است که می تواند زمینه ساز توجه هر چه بیشتر به ظرفیت های مهم و در اختیار فرهنگی و دینی در کشور را به دنبال داشته باشد و تا رشد معنوی و تعالی روحی را محقق کند.

ولایتی تصریح کرد: اهل بیت (علیهم السلام) ستون های اعتقادی ملت بزرگ ایران هستند که ارادت، الگو برداری و پیروی از آموزه های آنان را همواره سرلوحه خود قرار داده اند و وجود مبارک امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) و خدمتگزاری به آستان این بزرگواران، افتخار بی نظیری است که ملت ایران همواره قدردان این نعمت بزرگ و وصف ناشدنی در ام القرای اسلام و شیعه هستند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل افزود: دهه کرامت با آغاز ولادت حضرت معصومه (س) و پایان آن با ولادت شمس الشموس علی ابن موسی الرضا(ع) نیز فرصت مغتنمی است تا با توسل به خاندان عصمت و طهارت، بیش از پیش در راستای معرفی فرهنگ بلند اهل بیت(علیهم السلام) گام برداشته و در جهت رشد و تعالی روحی و معنوی و توسعه فعالیت ها در این خصوص اقدام شود.

وی گفت: ایران اسلامی به وجود مبارک و آستان مقدس امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه (س ) مفتخر است و ضمن تقدیر از تلاش همه دست اندرکاران، بی تردید برگزاری برنامه های متنوع این دهه پر برکت می تواند نقش موثری در توجه هر چه بیشتر به آموزه های بلند دینی، اخلاقی و معنوی به ویژه در میان نسل جوان کشور ایفا کند.