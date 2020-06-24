نوکیا ۱۲۰۰ کارمند خود را اخراج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، شرکت فنلاندی نوکیا تصمیم دارد ۱۲۳۳ کارمند خود را در زیرمجموعه «آلکاتل لوسنت اینترنشنال» اخراج کند.

تعداد افرادی که اخراج می‌شوند حدود یک سوم نیروی انسانی شرکت است. در حال حاضر شرکت آلکاتل لوسنت اینترنشنال حدود ۳ هزار و ۶۲۴۰ کارمند دارد. از میان ۱۲۳۳ کارمند اخراجی ۸۳۱ نفر در مقر نوزی (Nozay) و ۴۰۲ نفر در مقر لانیون کار می‌کنند.

البته تعدیل نیرو شامل شرکت‌های فرانسوی زیرمجموعه نوکیا از جمله «رادیو فرکانس سیستمز»، «نوکیا بل لبز فرانسه» و «آلکاتل سابمارین نتورک» نمی‌شود.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که شرط ذکر شده در قرارداد خرید آلکاتل لوسنت اینترنشنال به زودی منقضی می‌شود. طبق این شرکت نوکیا اجازه نداشت تا ۵ سال پس از خرید شرکت هیچ کارمند فرانسوی را اخراج کند.

اما اخراج کارمندان این سوال را به وجود می‌آورد که آیا نوکیا قصد داشته این گام را زودتر اتخاذ کند یا آنکه شرکت سعی دارد خود را با شرایط جدید بازار سازگار کند.

نوکیا شرکت فرانسوی آلکاتل لوسنت را به قیمت ۱۵.۶ میلیارد یورو خرید تا موقعیت خود را در بازار تثبیت کند.

با این وجود نوکیا در بیانیه خود اعلام کرده به دلیل فشار هزینه‌ها، کاهش نیروی انسانی اقدامی ملزوم است. در ماه آوریل اعلام شد این شرکت تصمیم دارد تا پایان ۲۰۲۰ میلادی ۵۰۰ میلیون یورو از هزینه‌ها بکاهد.