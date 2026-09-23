به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمیکاربردی، محمد علی اکبری رئیس دانشگاه، در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن تبریک این مناسبت به دانشجویان، مدرسان، کارکنان و دانشآموختگان دانشگاه، بر ضرورت حرکت آموزش عالی به سمت تربیت نیروی انسانی متخصص، مهارتمحور و آماده ورود به عرصه اشتغال تأکید کرد.
در متن پیام علی اکبری آمده است:
آغاز سال تحصیلی جدید، تنها ورق خوردن تقویم آموزشی نیست؛ بلکه آغاز فصلی نوین از تلاش، شکوفایی و امیدواری است. این فصل، فراخوانی است برای حرکت همافزا در مسیر ساختن آیندهای روشن و مقتدر برای ایران اسلامی؛ مسیری که در آن، هر گام آموزشی، گامی است در جهت تعالی و عزت میهن.
امروز، در عصر گذار از دانش به عصر دانش کاربردی، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت فروریختن دیوارهای میان آموختن و توانستن احساس میشود. آموزش زمانی به معنای واقعی کلمه، معنا میبخشد که بتواند زنجیرهای ناگسستنی میان دانش، مهارت، توانمندی و در نهایت اشتغال و ارزشآفرینی ایجاد کند. ما معتقدیم دانش بدون مهارت، توان اثرگذاری ندارد و مهارت بدون پیوند با نیازهای واقعی جامعه، تنها یک تخصص ایستا خواهد بود.
دانشگاه جامع علمیکاربردی، با تکیه بر هویت مأموریتگرای خود، رسالت بنیادین خویش را در تربیت نیروی انسانی متخصص، مجهز و آماده برای ورود به عرصه نبرد تولید و خدمت میبیند. ما بر این باوریم که رسالت دانشگاه فراتر از انتقال نظریههاست؛ رسالت ما، تجهیز نسل جوان به ابزارهای مهارتی است که بتوانند در قلب محیطهای واقعی کار و در خط مقدم تولید، نقشآفرینی کنند.
در این راستا، مهارتآموزی برای ما، رکن اصلی اشتغالپذیری، محرک کارآفرینی و ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور است. هرچه پیوند میان آموزش و نیازهای متغیر بازار کار مستحکمتر باشد و هرچه فرصتهای تجربه عملی در محیطهای کار را برای دانشجویان فراهم کنیم، مسیر ورود آنان به عرصه اشتغال هموارتر و نقش آنان در توسعه کشور اثرگذارتر خواهد بود. لذا، اولویت استراتژیک دانشگاه ما، توسعه آموزشهای مهارتی، تقویت ارتباطات سازنده با صنعت و بسترسازی برای روحیه نوآوری و کارآفرینی است تا دانشجویان به عنوان خالقان فرصتها و پیشگامان تغییر در جامعه ظاهر شوند.
اکنون، در آستانه سال تحصیلی جدید، صمیمانه آغاز این مسیر را به تمامی دانشجویان عزیز، مدرسان گرانقدر، کارکنان پرتلاش، دانشآموختگان با افتخار و تمامی اعضای خانواده بزرگ دانشگاه جامع علمیکاربردی تبریک میگویم. از درگاه خداوند متعال، برای همگی شما سالی سرشار از موفقیت، نشاط، سلامتی و سربلندی مسئلت دارم.
امیدوارم با همدلی، مشارکت و همپیمانی همه اعضای این خانواده بزرگ، سال تحصیلی پیش رو را به سالی در جهت ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی و تقویت پیوند میان دانشگاه و محیط کار بدل کنیم. بیایید با تربیت نیروی انسانی ماهر و توانمند، سهم خود را در شکوفایی و پیشرفت کشورمان ایفا کنیم.
با آرزوی سالی موفق، پربرکت و سرشار از دستاوردهای نو و تجربههای ارزشمند.
نظر شما