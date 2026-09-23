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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

فرماندار: «تقویت مهارت‌های اجتماعی» رسالت مدارس دامغان باشد

فرماندار: «تقویت مهارت‌های اجتماعی» رسالت مدارس دامغان باشد

دامغان- فرماندار دامغان با تاکید بر اینکه مدرسه فقط مکان درس و کتاب نیست، گفت: مدارس شهرستان باید به تقویت مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور، ورود جدی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در یکی از مدارس دامغان نواختن «زنگ مهر و مقاومت» و آغاز سال تحصیلی را تبریک و اعلام کرد: امروز غاز دوباره‌ای برای تلاش، یادگیری و ساختن آینده است.

وی با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی برای دانش‌آموزان، شروع مسیری تازه است، افزود: آموختن، تجربه، تلاش و امید به آینده در این مسیر دانش آموزان را همراهی می کند.

فرماندار دامغان اعلام کرد:مدرسه تنها محل آموزش کتاب‌های درسی نیست، بلکه محیطی برای شکل‌گیری شخصیت، تقویت مهارت‌های اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و آماده‌شدن دانش‌آموزان برای نقش‌آفرینی در آینده کشور است.

نوچه ناسار همچنین گفت: سال تحصیلی گذشته در شرایطی متفاوت به پایان رسید و از اسفندماه، به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، روند آموزش مدارس با دشواری‌هایی همراه شد

وی ضمن گرامی داشت یاد رهبر شهید انقلاب، شهدای ایران اسلامی و به خصوص دانش‌آموزان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب بیان کرد: امروز با وجود همه این سختی‌ها، مدارس بار دیگر پذیرای دانش‌آموزان هستند و مسیر تعلیم و تربیت با قدرت ادامه دارد.

فرماندار دامغان همچنین در خاتمه اعلام کرد: هر یک از اعضای جامعه در قبال آینده کشور وظیفه‌ای بر عهده دارند که در این زمینه معلمان و فرهنگیان که انسان سازهای جامعه هستند، رسالتی مهم بر دوش خودشان دارند.

کد مطلب 6955983

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