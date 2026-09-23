به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در یکی از مدارس دامغان نواختن «زنگ مهر و مقاومت» و آغاز سال تحصیلی را تبریک و اعلام کرد: امروز غاز دوباره‌ای برای تلاش، یادگیری و ساختن آینده است.

وی با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی برای دانش‌آموزان، شروع مسیری تازه است، افزود: آموختن، تجربه، تلاش و امید به آینده در این مسیر دانش آموزان را همراهی می کند.

فرماندار دامغان اعلام کرد:مدرسه تنها محل آموزش کتاب‌های درسی نیست، بلکه محیطی برای شکل‌گیری شخصیت، تقویت مهارت‌های اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و آماده‌شدن دانش‌آموزان برای نقش‌آفرینی در آینده کشور است.

نوچه ناسار همچنین گفت: سال تحصیلی گذشته در شرایطی متفاوت به پایان رسید و از اسفندماه، به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، روند آموزش مدارس با دشواری‌هایی همراه شد

وی ضمن گرامی داشت یاد رهبر شهید انقلاب، شهدای ایران اسلامی و به خصوص دانش‌آموزان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب بیان کرد: امروز با وجود همه این سختی‌ها، مدارس بار دیگر پذیرای دانش‌آموزان هستند و مسیر تعلیم و تربیت با قدرت ادامه دارد.

فرماندار دامغان همچنین در خاتمه اعلام کرد: هر یک از اعضای جامعه در قبال آینده کشور وظیفه‌ای بر عهده دارند که در این زمینه معلمان و فرهنگیان که انسان سازهای جامعه هستند، رسالتی مهم بر دوش خودشان دارند.