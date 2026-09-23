حضور اکبر زنجانپور دیدار دوباره با بخشی از جانِ تئاتر ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از تماشای نمایش «جزیره» به کارگردانی اکبر زنجانپور در تالار چهارسوی مجموعه تئاترشهر در یادداشتی حضور برخی هنرمندان در صحنه را فراتر از یک حضور معمول دانست.
وی در این یادداشت نوشت:
«بعضی حضورها فقط آمدن نیستند؛ آمدنِ یک خاطرهاند، آمدنِ سالها عشق و تجربهاند، آمدنِ بخشی از تاریخاند.
این شبها، بر صحنه چهارسوی تئاتر شهر، حضور استاد اکبر زنجانپور، بیش از آنکه یک حضور هنری باشد، شبیه دیدار دوباره با بخشی از جانِ تئاتر ایران است؛ با هنرمندی که سالهای بسیاری از عمر خود را پای صحنه گذاشت و از صحنه، خانهای برای هنر و حقیقت ساخت.
چهارسو، با تمام خاطراتی که در خود دارد، این شبها شاهد ایستادن مردی است که نسلهایی با صدایش، بازیاش و نگاهش به تئاتر بزرگ شدهاند.
استاد زنجانپور، چه خوب که هنوز چراغ صحنه با حضور شما روشن است؛ چه خوب که هنوز میتوان به صحنه نگاه کرد و دلمان گرم شود از اینکه بخشی از آن شکوه تئاتر ایران، روبهرویمان است.
به احترام شما، استاد؛ به احترام سالهایی که به تئاتر بخشیدید و به احترام صحنهای که با حضور شما، دوباره خاطرهانگیز میشود.»
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