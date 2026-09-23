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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

آغاز پرداخت بخشی از مطالبات پمپ بنزین‌ها به‌صورت علی الحساب از امروز

آغاز پرداخت بخشی از مطالبات پمپ بنزین‌ها به‌صورت علی الحساب از امروز

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور گفت: در پی تأخیر شش‌ماهه در تصویب حق‌العمل ۱۴۰۵، از امروز سازوکار پرداخت علی‌الحساب بخشی از مطالبات جایگاه‌ها فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضانواز با اعلام این خبر که پرداخت بخشی از مطالبات پمپ بنزین‌ها به‌صورت علی الحساب از امروز آغاز می شود، اظهار کرد: اقدامات لازم در کمیسیون های اقتصادی دولت جهت تصویب حق العمل در حال انجام است و میزان افزایش اصلی در تصویب نامه هیئت وزیران ذکر خواهد شد و هم اکنون فقط حدود ۴۰ درصد افزایش علی الحساب جهت کاهش فشار مالی به مالکان جایگاه های سوخت پرداخت می شود.

وی تاکید کرد: این تصمیم پس از جلسه منعقده فی مابین صنف جایگاه های سوخت و مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و با مساعدت دولت و وزارت نفت اتخاذ شد.

سخنگوی صنف جایگاه های سوخت کشور ادامه داد: قطعا این افزایش به طور علی الحساب است و صنف جایگاه های سوخت به پیگیری دقیق و پایدار خود جهت تصویب میزان اصلی افزایش و سایر موارد مربوطه در کمیسیون و هیئت وزیران ادامه خواهد داد و این خواسته قاطع مالکان جایگاه هاست.

کد مطلب 6955991
طیبه بیات

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