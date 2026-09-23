به گزارش خبرگزاری مهر، رضانواز با اعلام این خبر که پرداخت بخشی از مطالبات پمپ بنزین‌ها به‌صورت علی الحساب از امروز آغاز می شود، اظهار کرد: اقدامات لازم در کمیسیون های اقتصادی دولت جهت تصویب حق العمل در حال انجام است و میزان افزایش اصلی در تصویب نامه هیئت وزیران ذکر خواهد شد و هم اکنون فقط حدود ۴۰ درصد افزایش علی الحساب جهت کاهش فشار مالی به مالکان جایگاه های سوخت پرداخت می شود.

وی تاکید کرد: این تصمیم پس از جلسه منعقده فی مابین صنف جایگاه های سوخت و مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و با مساعدت دولت و وزارت نفت اتخاذ شد.

سخنگوی صنف جایگاه های سوخت کشور ادامه داد: قطعا این افزایش به طور علی الحساب است و صنف جایگاه های سوخت به پیگیری دقیق و پایدار خود جهت تصویب میزان اصلی افزایش و سایر موارد مربوطه در کمیسیون و هیئت وزیران ادامه خواهد داد و این خواسته قاطع مالکان جایگاه هاست.