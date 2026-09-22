به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ در جریان دیدار با رهبران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، درباره وضعیت ایران اظهار داشت: «شاید مجبور شویم یک منطقه را هم منهدم کنیم: کوه کلنگ. ما در حال حاضر فعالیت زیادی در این منطقه نمی‌بینیم، اما اگر چنین فعالیتی ببینیم، بلافاصله آن را منهدم خواهیم کرد.»

با این حال، ترامپ تنها لحظاتی پیش از این اظهارات، مدعی شده بود که تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای «پایان یافته» است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به حساسیت انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و احتمال از دست رفتن کنترل توسط حزب جمهوری‌خواه، درباره احتمال تغییر وضعیت در پرونده ایران گفت: «به گمان ما، وضعیت مربوط به ایران ممکن است درست پس از انتخابات میان‌دوره‌ای و شاید هم پیش از آن خاتمه یابد. دقیق نمی‌دانم.»

وی در ادامه افزود: «من نامزد انتخابات نیستم و هنگامی که به پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران می‌اندیشم، اصلاً به موضوع انتخابات فکر نمی‌کنم.»

