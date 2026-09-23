دفاع مقدس مکتبی برای تربیت نسل آینده است

محمدعلی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس اظهار کرد: این تقارن، فرصت مناسبی برای توجه همزمان به دو عرصه مهم تعلیم و تربیت و فرهنگ ایثار و مقاومت است.
وی افزود: دفاع مقدس تنها یادآور هشت سال ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز و زیادهخواهی نیست، بلکه مکتبی است که در آن مفاهیمی همچون ایثار، فداکاری، همدلی، صبر، مقاومت، توکل و ازخودگذشتگی به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شد.
رئیس شورای هیأتهای مذهبی مازندران با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس مدیریت میدان به دست فرزندان این سرزمین رقم خورد، تصریح کرد: امروز نیز میدان علم، دانش، معرفت، خلاقیت و توانمندی در اختیار دانشآموزان، معلمان و جوانان کشور است و پیشرفت ایران اسلامی به تلاش این نسل وابسته است.
باقری ادامه داد: آنچه در سالهای دفاع مقدس رقم خورد، تنها دفاع از مرزهای جغرافیایی نبود، بلکه دفاع از عزت، استقلال، هویت، باورها و آینده یک ملت بود و مردم در آن دوران نشان دادند که در شرایط سخت میتوان از منافع فردی عبور کرد و به منافع جمعی اندیشید.
وی با اشاره به تغییر شکل تهدیدها در شرایط امروز گفت: اگرچه شکل تهدیدها تغییر کرده و میدانهای جدیدی پیش روی جامعه قرار گرفته است، اما فرهنگ دفاع، مقاومت و ایستادگی همچنان مورد نیاز است.
عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران تأکید کرد: نسل جوان و دانشآموزان باید بدانند که میراث دفاع مقدس صرفاً خاطرهای مربوط به گذشته نیست، بلکه گنجینهای از معرفت، معنویت، اخلاق، انسانیت، مسئولیت اجتماعی و فرهنگ مقاومت است که میتواند چراغ راه جامعه در امروز و آینده باشد.
باقری خاطرنشان کرد: برای ماندگاری فرهنگ دفاع مقدس در نسلهای آینده، نباید این فرهنگ را صرفاً در قالب شعار مطرح کرد، بلکه باید آن را به رفتار اجتماعی تبدیل کرد؛ ایثار در کمک به نیازمندان، گذشت در خانواده، همدلی در جامعه و مسئولیتپذیری در عرصههای مختلف میتواند نمود عینی این فرهنگ باشد.
وی با تأکید بر ضرورت انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جدید گفت: این انتقال باید با روایت درست، منصفانه و صادقانه از آن دوران و معرفی الگوهای واقعی ایثار و شهادت انجام شود تا نسل جوان درک کند چرا یک نسل، آسایش خود را برای امنیت و سربلندی نسلهای بعد فدا کرد.
رئیس شورای هیأتهای مذهبی مازندران با بیان اینکه «دفاع مقدس تمام نشده است»، اظهار کرد: شکل دفاع، میدانها و ابزارها تغییر کردهاند، اما روحیه همدلی، مقاومت، مسئولیتپذیری و ازخودگذشتگی همچنان برای جامعه ضروری است.
باقری آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس را فرصتی برای تجدید پیمان با ارزشهای ایثار و مقاومت دانست و افزود: اگر این فرهنگ بهدرستی فهم، روایت و در زندگی اجتماعی نهادینه شود، میتواند جامعه را در برابر دشواریها مقاومتر، متحدتر و امیدوارتر کند.
وی در پایان با اشاره به نقش دانشآموزان، معلمان و رزمندگان در ترویج فرهنگ اخلاق، معرفت، هویت و مقاومت گفت: به فضل الهی پیروزی نهایی نزدیک است.
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