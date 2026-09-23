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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

تیس صاحب مرکز جامع سلامت شد؛ گامی برای ارتقای خدمات درمانی روستا

تیس صاحب مرکز جامع سلامت شد؛ گامی برای ارتقای خدمات درمانی روستا

چابهار- مرکز جامع سلامت شادروان عبدالغفور ایران‌نژاد در روستای تاریخی تیس با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز جامع سلامت شادروان عبدالغفور ایران‌نژاد در روستای تاریخی تیس صبح چهارشنبه با حضور منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور و جمعی از معتمدان و مسئولان محلی افتتاح شد.

این مرکز با هدف توسعه دسترسی ساکنان روستای تیس به خدمات بهداشتی و درمانی و تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت در این منطقه به بهره‌برداری رسیده است.

راه‌اندازی مرکز جامع سلامت تیس می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر مردم این روستای تاریخی به خدمات اولیه بهداشتی و درمانی را فراهم کند و بخشی از نیازهای سلامت ساکنان منطقه را پوشش دهد.

کد مطلب 6956016

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