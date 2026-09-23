تیس صاحب مرکز جامع سلامت شد؛ گامی برای ارتقای خدمات درمانی روستا

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز جامع سلامت شادروان عبدالغفور ایران‌نژاد در روستای تاریخی تیس صبح چهارشنبه با حضور منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور و جمعی از معتمدان و مسئولان محلی افتتاح شد.

این مرکز با هدف توسعه دسترسی ساکنان روستای تیس به خدمات بهداشتی و درمانی و تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت در این منطقه به بهره‌برداری رسیده است.

راه‌اندازی مرکز جامع سلامت تیس می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر مردم این روستای تاریخی به خدمات اولیه بهداشتی و درمانی را فراهم کند و بخشی از نیازهای سلامت ساکنان منطقه را پوشش دهد.