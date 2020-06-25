ائمه جمعه نقش پدری برای مردم ایفا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، آیت الله مصطفی محامی در گردهمایی ائمه جمعه سیستان و بلوچستان ضمن اشاره به خطبه ۳۲ نهج‌البلاغه و ذکر خصلت‌های دنیاطلبان، ۱۰ نکته را خطاب به ائمه جمعه استان بیان و در نکته اول اظهار داشت: حساسیت و جایگاه ویژه نماز و ائمه جمعه باید در نظر گرفته شده و از این ظرفیت برای تبیین مبانی انقلاب اسلامی بیشترین بهره‌برداری انجام شود.

وی در نکته دوم با تاکید بر ضرورت شبکه‌سازی ائمه جمعه عنوان کرد: ائمه جمعه نسبت به فعالیت تشکیلاتی هماهنگ در سیستان و بلوچستان اهتمام داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در تشریح نکته سوم گفت: تبیین نظری و عملی مبانی انقلاب اسلامی و منویات رهبر معظم انقلاب ضمن ارائه الگوی عملی از رسالت‌های ائمه جمعه استان است.

رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان در نکته چهارم به بررسی ابعاد مطالبه‌گری صحیح پرداخت و افزود: مطالبه‌گری حقوق مردم باید با رعایت انصاف و مبتنی بر گزاره‌های عقلی انجام شود.

وی در تشریح نکته پنجم خطاب به ائمه جمعه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: فرماندهی جبهه فرهنگی و ایجاد انسجام در دستگاه‌های فرهنگی و همچنین راهبری و هدایت منظم و تشکیلاتی آنها از وظایف شماست.

رئیس شورای فرهنگ عمومی سیستان و بلوچستان در نکته ششم با هشدار نسبت به آرایش جنگی دشمن لزوم تقابل مناسب جبهه خودی در امر فرهنگی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد اندک نیرو و امکانات در عرصه فرهنگی، تلاش بیشتری در این عرصه لازم است.

عضو هیأت علمی جامعه المصطفی در نکته هفتم تصریح کرد: ائمه جمعه ارتباط ویژه و فعالیت بیشتر در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی را در مجموعه برنامه‌های خود در نظر داشته باشند.

وی ضمن هشدار نسبت به سیاست‌زدگی و تعصبات قومی در نکته هشتم، تاکید کرد: با مشارکت مردم و جوانان برای استان کار کرده و نقش پدری برای همه بویژه نیروهای انقلابی ایفا کنید.

رئیس شورای راهبردی سیستان و بلوچستان در تشریح نکته نهم ضمن تاکید بر مطالبه‌گری ائمه جمعه، لزوم تعامل با مسئولان برای پیگیری حل مشکلات مردم را تصریح کرد و افزود: ائمه جمعه و مسئولان شهرستانی با مراعات شئون طرفین، رسیدگی به امور مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی در نکته دهم، بیان کرد: پیگیری و اهتمام نسبت به مسوولیت‌های شوراهای فرهنگ عمومی، امر به معروف و نهی از منکر، نماز و مهدویت نیز در دستور کار ائمه جمعه محترم باشد.

آیت الله محامی با تاکید بر ضرورت توجه به منویات رهبر معظم انقلاب، پنج نکته را از بطن فرمایشات معظم له متذکر شد و عنوان کرد: ساده‌زیستی و پرهیز از فعالیت اقتصادی، انس با مردم و تلاش برای جذب آنها با زیست و اخلاق مردمی، گفتار انقلابی و متانت و قوام لازم در شخصیت، اهمیت شبکه ائمه جمعه و لزوم‌کار و مطالعه فراوان برای خطبه‌ها برای ارائه سخن خوب و خطبه‌های انقلابی، مطالبه از مسؤولان بدون آنکه به خطبه‌ها کشیده شود مگر در موارد حساس و همچنین اتخاذ رویکرد جوان‌گرایی به عنوان کلید حل مشکلات و برگزاری جلسات بحث و تفسیر برای جوانان سرلوحه رفتار ائمه محترم جمعه قرار گیرد.

امام جمعه زاهدان در بخش سوم سخنان خود به برخی از مسائل روز اشاره کرد و گفت: مشکل عمده استان و مردم، اقتصاد و فرهنگ است و لذا باید تلاش‌ها برای رشد اقتصادی، علمی و فرهنگی استان متمرکز شود.

وی با اشاره به اینکه مسئولان اجرایی، سرداران جبهه اقتصادی هستند و باید به آنها کمک کرد، خطاب به ائمه جمعه تصریح کرد: شما سرداران جبهه فرهنگی هستید و باید به مسئولان اجرایی برای اصلاح امور کمک کنید.

آیت الله محامی گفت: عدالت‌خواهی و تلاش برای گسترش احقاق حق و اجرای قانون برای همه مسؤولان و مردم بدون توجه به قوم، مذهب، حزب و گروه نیز باید مورد توجه ائمه جمعه باشد.

وی پیگیری حل مشکلات مردم و پاسخ دهی مسئولان را خواستار شده و بیان کرد: مسئولان به جز در موارد عذر و محدودیت می‌بایست مردم را اقناع کرده و در غیر این صورت باید موارد به استاندار ارجاع و به تخلفات رسیدگی و برخورد انجام شود.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: تهذیب نفس و تلاش برای رشد علمی، اخلاقی و معنوی و ارتقا سطح فکری و بینش انقلابی از ملزومات فعالیت ائمه جمعه است چرا که جایگاه امام جمعه، جایگاه خطیری بوده و همه در معرض خطر وسوسه‌های شیاطین انس و جن و هواهای نفسانی هستیم و باید با تضرع و ابتهال به درگاه خداوند و توسل به عنایات پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) بخواهیم که عقلمان غالب و امیر باشد.