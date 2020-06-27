تست کرونای ۲۴۵۶ نفر دیگر مثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: از دیروز تا امروز ۷ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲ هزار و ۴۵۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۱۳۹ مورد بستری شدند.

وی افزود: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۲۲۰ هزار و ۱۸۰ نفر رسید، متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۵ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۰ هزار و ۳۶۴ نفر رسید.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: خوشبختانه تا کنون ۱۸۰ هزار و ۶۶۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند و ۲۹۲۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

لاری بیان کرد: تا کنون یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۵۴۲ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است و استان‌های خوزستان، کرمانشاه، کردستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی بیشترین موارد ابتلاء و بستری بیماری کووید ۱۹ را داشته و در وضعیت قرمز قرار دارند.

وی در پایان گفت: استان‌های آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، بوشهر، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند.