به گزارش خبرنگار مهر، امید خورشیدی صبح پنجشنبه در جلسه بررسی اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی اظهار کرد: طرح شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف ارتقای کیفیت و سلامت تولیدات، ایجاد امکان رهگیری و ردیابی محصولات و ساماندهی فرآیند تولید تا عرضه در شهرستان دیواندره با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: اجرای این طرح در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت انجام می‌شود و محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزیان را دربر می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیواندره ادامه داد: شناسنامه‌دار کردن محصولات این امکان را فراهم می‌کند که محصول در مراحل مختلف زنجیره تأمین، از زمان تولید تا عرضه یا صادرات، قابل شناسایی و رهگیری باشد و این موضوع نقش مهمی در افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی دارد.

خورشیدی با اشاره به نشست برگزارشده برای بررسی روند اجرای این طرح در دیواندره گفت: در این جلسه، الزامات و مفاد آیین‌نامه مربوط به نظام رهگیری و ردیابی، بسته‌بندی و شناسه‌دار کردن محصولات تشریح و راهکارهای تسریع در اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: شناسایی و ثبت باغات و صدور شناسه برای محصولات باغی از مهم‌ترین محورهای اجرای این طرح در شهرستان است و در این زمینه از ظرفیت کارشناسان واحدهای تخصصی مدیریت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی استفاده خواهیم کرد.

مدیر جهاد کشاورزی دیواندره بر ضرورت همکاری همه بخش‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: تحقق کامل این طرح نیازمند هماهنگی میان واحدهای تخصصی، کارشناسان و تشکل‌های بخش کشاورزی است و تلاش می‌کنیم با استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها، روند شناسایی باغات و صدور شناسه محصولات را شتاب ببخشیم.

خورشیدی همچنین از عملکرد اتاق اصناف کشاورزی شهرستان در اجرای طرح تقدیر کرد و افزود: اتاق اصناف کشاورزی دیواندره در زمینه صدور شناسه باغات عملکرد قابل توجهی داشته و کسب مقام نخست استان کردستان در این بخش، نتیجه تلاش و همکاری مجموعه‌های مرتبط است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی دیواندره اجرای طرح شناسه‌دار کردن محصولات را به عنوان یکی از اقدامات مهم در ساماندهی تولیدات کشاورزی دنبال می‌کند و امیدواریم با تداوم همکاری مجموعه‌های تخصصی و تشکل‌های بخش کشاورزی، این فرآیند با سرعت بیشتری در شهرستان انجام شود.