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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

خورشیدی: شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی دیواندره با جدیت دنبال می‌شود

خورشیدی: شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی دیواندره با جدیت دنبال می‌شود

دیواندره- مدیر جهاد کشاورزی دیواندره گفت: اجرای طرح شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف ارتقای کیفیت تولیدات و ایجاد امکان رهگیری محصولات از مرحله تولید تا عرضه با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امید خورشیدی صبح پنجشنبه در جلسه بررسی اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی اظهار کرد: طرح شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف ارتقای کیفیت و سلامت تولیدات، ایجاد امکان رهگیری و ردیابی محصولات و ساماندهی فرآیند تولید تا عرضه در شهرستان دیواندره با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: اجرای این طرح در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت انجام می‌شود و محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزیان را دربر می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیواندره ادامه داد: شناسنامه‌دار کردن محصولات این امکان را فراهم می‌کند که محصول در مراحل مختلف زنجیره تأمین، از زمان تولید تا عرضه یا صادرات، قابل شناسایی و رهگیری باشد و این موضوع نقش مهمی در افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی دارد.

خورشیدی با اشاره به نشست برگزارشده برای بررسی روند اجرای این طرح در دیواندره گفت: در این جلسه، الزامات و مفاد آیین‌نامه مربوط به نظام رهگیری و ردیابی، بسته‌بندی و شناسه‌دار کردن محصولات تشریح و راهکارهای تسریع در اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: شناسایی و ثبت باغات و صدور شناسه برای محصولات باغی از مهم‌ترین محورهای اجرای این طرح در شهرستان است و در این زمینه از ظرفیت کارشناسان واحدهای تخصصی مدیریت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی استفاده خواهیم کرد.

مدیر جهاد کشاورزی دیواندره بر ضرورت همکاری همه بخش‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: تحقق کامل این طرح نیازمند هماهنگی میان واحدهای تخصصی، کارشناسان و تشکل‌های بخش کشاورزی است و تلاش می‌کنیم با استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها، روند شناسایی باغات و صدور شناسه محصولات را شتاب ببخشیم.

خورشیدی همچنین از عملکرد اتاق اصناف کشاورزی شهرستان در اجرای طرح تقدیر کرد و افزود: اتاق اصناف کشاورزی دیواندره در زمینه صدور شناسه باغات عملکرد قابل توجهی داشته و کسب مقام نخست استان کردستان در این بخش، نتیجه تلاش و همکاری مجموعه‌های مرتبط است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی دیواندره اجرای طرح شناسه‌دار کردن محصولات را به عنوان یکی از اقدامات مهم در ساماندهی تولیدات کشاورزی دنبال می‌کند و امیدواریم با تداوم همکاری مجموعه‌های تخصصی و تشکل‌های بخش کشاورزی، این فرآیند با سرعت بیشتری در شهرستان انجام شود.

کد مطلب 6949781

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