به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی عرب با هشدار نسبت به استفاده از موتورسیکلتهای پاکشتی غیرمجاز و قاچاق از خانوادهها خواست از خرید این وسایل نقلیه برای فرزندان خود خودداری کنند.
وی با اشاره به افزایش استفاده از این موتورسیکلتها، اظهار کرد: موتورسیکلتهای پاکشتی فاقد پلاک و مدارک قانونی هستند و در صورت توقیف امکان ترخیص آنها مطابق قانون وجود ندارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان، افزود: استفاده از این وسایل نقلیه به ویژه توسط افراد فاقد سن قانونی برای دریافت گواهینامه میتواند پیامدهای قانونی مالی و جانی به همراه داشته باشد و در صورت وقوع حادثه نیز راکبان از پوششهای قانونی و بیمهای برخوردار نخواهند بود.
عرب با اشاره به آغاز سال تحصیلی از خانوادهها خواست از در اختیار قرار دادن این موتورسیکلتها به فرزندان به ویژه دانشآموزان خودداری کنند.
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