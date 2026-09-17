  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

هشدار پلیس هرمزگان به خانواده‌ها؛ موتورسیکلت پاکشتی برای فرزندان نخرید

هشدار پلیس هرمزگان به خانواده‌ها؛ موتورسیکلت پاکشتی برای فرزندان نخرید

بندرعباس - معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی هرمزگان از خانواده‌ها خواست از خرید موتورسیکلت‌های پاکشتی برای فرزندان خود خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی عرب با هشدار نسبت به استفاده از موتورسیکلت‌های پاکشتی غیرمجاز و قاچاق از خانواده‌ها خواست از خرید این وسایل نقلیه برای فرزندان خود خودداری کنند.

وی با اشاره به افزایش استفاده از این موتورسیکلت‌ها، اظهار کرد: موتورسیکلت‌های پاکشتی فاقد پلاک و مدارک قانونی هستند و در صورت توقیف امکان ترخیص آنها مطابق قانون وجود ندارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان، افزود: استفاده از این وسایل نقلیه به ویژه توسط افراد فاقد سن قانونی برای دریافت گواهینامه می‌تواند پیامدهای قانونی مالی و جانی به همراه داشته باشد و در صورت وقوع حادثه نیز راکبان از پوشش‌های قانونی و بیمه‌ای برخوردار نخواهند بود.

عرب با اشاره به آغاز سال تحصیلی از خانواده‌ها خواست از در اختیار قرار دادن این موتورسیکلت‌ها به فرزندان به ویژه دانش‌آموزان خودداری کنند.

کد مطلب 6949468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه