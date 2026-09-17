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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

اجرای طرح ۴ روزه پاکسازی نقاط آلوده کرمان در آستانه بازگشایی مدارس

اجرای طرح ۴ روزه پاکسازی نقاط آلوده کرمان در آستانه بازگشایی مدارس

کرمان- جانشین فرمانده انتظامی کرمان از اجرای طرح چهار روزه پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز در آستانه بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پورامینایی، صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با هدف پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای امنیت اجتماعی دانش‌آموزان، طرح پاکسازی نقاط آلوده از ۲۱ تا ۲۴ شهریورماه در سطح استان با تمرکز ویژه بر محیط‌های آموزشی اجرا شد.

وی با اشاره به دستاوردهای این عملیات افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات هدفمند و علیاتی ۱۴۰ نقطه آلوده و جرم‌خیز را پاکسازی و ۱۵ نقطه شامل منازل و مغازه‌های مشکوک در مجاورت مدارس که محل تجمع افراد آسیب زا و ایجاد کننده تا امنیت بودند را پلمپ کردند.

وی ادامه داد: در این مدت ۴۶۲ خرده‌فروش مواد مخدر و۴۶ قاچاقچی دستگیر و ۴ باند قاچاق موادمخدر شناسایی و متلاشی شد.

سرهنگ پورامینایی، گفت: جمع‌آوری ۸۴۲ معتاد متجاهر و توقیف ۳۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز از نتایج این طرح بود.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در سطح شهر، برخورد با عوامل ایجاد ناامنی را با جدیت دنبال می‌کند تا محیطی امن برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه آموزشی فراهم شود.

کد مطلب 6949776

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