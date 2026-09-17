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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

وال‌استریت ژورنال:

جنگ ‌ایران ۱۰۷ میلیارد دلار هزینه سوخت بیشتر برای آمریکایی‌ها داشت

جنگ ‌ایران ۱۰۷ میلیارد دلار هزینه سوخت بیشتر برای آمریکایی‌ها داشت

وال‌استریت ژورنال خبر داد: آمریکایی‌ها در جنگ ‌ایران ۱۰۷ میلیارد دلار هزینه بیشتر برای سوخت پرداخت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال با استناد به محاسبات دانشگاه براون گزارش داد که جهش قیمت نفت به فراتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه، آمریکا را به عبور از یک نقطه عطف ناخوشایند دیگر سوق می‌دهد: جنگ با ایران، آمریکایی‌ها را با هزینه‌ای نجومی (با عددی ۱۲‌رقمی) مواجه کرده است.

بر اساس برآوردهای دانشگاه براون، مصرف‌ کنندگان آمریکایی در جریان تجوز این کشور به ایران و اختلالات ناشی از مناقشه روسیه و اوکراین، در مجموع حدود ۱۰۷ میلیارد دلار بیش از آنچه در صورت عدم وقوع جنگ هزینه می‌کردند، صرف خرید بنزین و گازوئیل کرده‌اند.

این رقم به طور میانگین معادل بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در روز از زمان تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) است؛ و جهش اخیر قیمت نفت خام تأکید می‌ کند که این هزینه در هفته‌ های پیش رو باز هم افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 6949773

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