به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محرم‌زاده با اشاره به برگزاری مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش آوایی با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت کننده در میناب، اظهار کرد: این مرحله در رشته‌های حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل، قرائت، ترتیل، اذان و دعاخوانی در دو بخش برادران و خواهران برگزار شد.

وی افزود: فعالان قرآنی این دوره پس از موفقیت در مرحله شهرستانی به مرحله استانی راه یافتند که از میان شرکت‌کنندگان پنج نفر از شهرستان رودان موفق به کسب رتبه‌های برتر مسابقات استانی شدند و دو نفر نیز جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی کشوری را کسب کردند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رودان، بیان کرد: داوطلبان این دوره در رده‌های سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال تا ۶۰ سال به رقابت پرداختند.

محرم‌زاده، گفت: در بخش برادران محمدحسین قاسمی رتبه اول دعاخوانی و محمد فرقانی رتبه اول اذان را کسب کردند و موفق به راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی کشوری شدند.

وی ادامه داد: در بخش خواهران نیز مرضیه سالم رتبه اول دعاخوانی، طاهره کمالی رتبه دوم دعاخوانی و فاطمه صفائی‌پور رتبه سوم دعاخوانی مرحله استانی را کسب کردند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رودان با تبریک این موفقیت به جامعه قرآنی شهرستان، اظهار کرد: راهیابی این فعالان قرآنی به مرحله نیمه‌نهایی کشوری بیانگر ظرفیت ارزشمند قرآنی شهرستان و حاصل تلاش و پشتکار متسابقین، مربیان، اساتید، خانواده‌ها و فعالان عرصه قرآن کریم است.